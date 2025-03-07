聽新聞
0:00 / 0:00
談不攏…台積電中科2期擴建案 球證補償要320萬只給14萬
攸關台積電先進製程的中科台中二期擴建案，今興農球場會員權益促進會逾200人到中科管理局與興農談判，促進會要求球證一張以320萬元賠償，興農認為依契約退回保證金14萬元，雙方談不攏，促進會旋即轉往台積電中科15A廠前方抗議。
中科管理局表示，攸關興農高爾夫球場會員球證補償議題，法律上屬於球場與會員間之私權關係，依法須由興農公司負責處理。興農公司今召開首次協商會議，中科也派員列席，期盼雙方理性對話，尋求合理共識；至於於二期擴建預計今年第一季交地給台積電，目前朝這個目標努力，應該「還是樂觀」。
中科台中二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，約占整體開發面積76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。
興農與促進會協商會議在上11時20分結束。興農球場會員權益促進會長陳永豐說，1700多名會員當初買球證都是百萬起跳，如今附近球場球證約500萬元之譜，因此要求一張以320萬元賠償，或是附近球場球證。
陳永豐指出，今天協調沒有結果，興農卻只退回14萬元的保證金，怎麼可以接受？既然台積電影響我們，那就不要在此設廠，促進會訴求是「留下球場，保留綠地」。興農允諾20日給最終答覆。
興農表示，興農球場入會是支付保證金14萬元，會員享有擊球權，並非股東制，興農依契約，針對會員退費，退回保證金14萬元，這是契約上載明，興農會在20日前提供具體解決方案。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言