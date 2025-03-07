談不攏…台積電中科2期擴建案 球證補償要320萬只給14萬

攸關台積電先進製程的中科台中二期擴建案，今興農球場會員權益促進會逾200人到中科管理局與興農談判，促進會要求球證一張以320萬元賠償，興農認為依契約退回保證金14萬元，雙方談不攏，促進會旋即轉往台積電中科15A廠前方抗議。

中科管理局表示，攸關興農高爾夫球場會員球證補償議題，法律上屬於球場與會員間之私權關係，依法須由興農公司負責處理。興農公司今召開首次協商會議，中科也派員列席，期盼雙方理性對話，尋求合理共識；至於於二期擴建預計今年第一季交地給台積電，目前朝這個目標努力，應該「還是樂觀」。

中科台中二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，約占整體開發面積76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

興農與促進會協商會議在上11時20分結束。興農球場會員權益促進會長陳永豐說，1700多名會員當初買球證都是百萬起跳，如今附近球場球證約500萬元之譜，因此要求一張以320萬元賠償，或是附近球場球證。

陳永豐指出，今天協調沒有結果，興農卻只退回14萬元的保證金，怎麼可以接受？既然台積電影響我們，那就不要在此設廠，促進會訴求是「留下球場，保留綠地」。興農允諾20日給最終答覆。