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數發部：全球數位人權大會為我國帶來上億產值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部外觀。聯合報系資料照片
數發部外觀。聯合報系資料照片

全球最大規模的科技與人權會議「全球數位人權大會」(RightsCon)於2月27日圓滿落幕，會議為期4天，吸引來自155個國家，共計3,217名數位領域專家、學者及業界代表參與。此次大會在台北世貿中心順利舉行，創下會議歷史上最高參與人數紀錄，並展示出台灣在數位發展及民主治理領域的國際影響力。該活動4天內為我國帶來上億產值，還助我國突破人工智慧國際參與限制。

數發部表示，此次會議不僅吸引國際知名組織與企業的領袖人物，如聯合國、歐盟、微軟、Google、Meta等參與，也首次邀請東道主政府代表致詞，強調臺灣在數位及人權領域的領導角色。

數發部次長林宜敬指出，數發部和外交部成功為臺灣爭取舉辦此重要國際會議的機會，展現我國在數位韌性和民主成就的實力，也為臺灣打開更多國際合作的契機。

副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君受邀出席活動並擔任致詞嘉賓，兩人不約而同透過我國民主人權運動發展進程，與各國代表分享數位治理的「臺灣模式」，勉勵國際社會一起為促進數位人權保障、邁向更好的數位社會而努力。

數發部表示，此次會議中，台灣積極參與各項討論，更就2月11日剛在巴黎結束的「人工智慧行動高峰會」(AI Action Summit)，與法國政府、歐洲議會、跨國企業及國際非政府組織就數位人權、人工智慧及資通安全等議題進行更深入的後續延伸討論，傳達我國訊息與觀點。

數發部數位國際司長莊盈志表示，此次台灣政府共成功獲得11個正式議程的討論機會，更自行辦理9場場邊活動，充分展現我國在數位民主的領先地位。此外，本次數發部亦受邀參加人工智慧、資通安全等4場高階閉門會議，顯示出我國國際能見度大幅提升，對未來產業發展具有深厚影響。

數發部表示，此次全球數位人權大會為台灣帶來了至少超過新台幣1億元的經濟產值，並進一步強化了台灣在全球數位外交及人工智慧領域中的地位，為我國在國際舞台上爭取更多合作機會奠定了堅實基礎。

人工智慧 人權 數發部

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