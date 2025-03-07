劉德音出任美光董事 台積電：祝他人生新篇章繼續豐富、精彩
美商記憶體大廠美光延攬台積電前董事長劉德音擔任董事，藉其在半導體產業豐富的經驗，協助美光擴大AI布局。台積電今日做出回應，給予祝福，祝他的人生篇章繼續豐富、精彩。
以下是台積電的祝福聲明：
劉德音博士於2024年6月自台積公司董事長職務退休，其任職台積公司董事長期間，不僅重申公司對其使命的承諾，更著重強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。
台積公司感謝劉德音博士過去的貢獻，也樂見我們過去的夥伴持續在半導體領域一展長才，祝福劉德音博士的人生新篇章繼續豐富、精彩。
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