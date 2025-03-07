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台積電還要在台灣蓋11個廠 郭智輝：土地夠、水電我們再努力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天至立法院備詢，會前被問到台積電不會變成「美積電」，他表示，百分之百不會，關鍵技術一定留在台灣，台灣優秀的工程師才可以開發出來，不是初來乍到的人就能做出關鍵技術。記者余承翰／攝影
經濟部長郭智輝今天至立法院備詢，會前被問到台積電不會變成「美積電」，他表示，百分之百不會，關鍵技術一定留在台灣，台灣優秀的工程師才可以開發出來，不是初來乍到的人就能做出關鍵技術。記者余承翰／攝影

台積電（2330）不僅要擴大赴美投資，台積電董事長魏哲家昨也表示，台灣還要蓋11個廠，客戶都說產能不夠，他還幽默說，台灣蓋廠土地不夠要靠賴總統幫忙。對此，經濟部長郭智輝7日表示，「土地夠，水、電我們再努力」。

郭智輝強調，應該是夠的，關於能源方面我們一直都在滿足國內市場需求，而我們的能源是多元的選擇，應該是能夠滿足。

郭智輝今上午陪同行政院長卓榮泰出席立法院提出「施政方針及施政報告繼續質詢」，會前接受媒體訪問，做以上表示。

郭智輝也指出，目前投審會尚未收到台積電擴大赴美投資的申請，他並再度重申，台積電擴大赴美投資「當然沒有美方壓力」，至於百分之百關稅是否有美方壓力？郭智輝則說，「我想應該不會吧？廠商有廠商自己應對的方式。」

郭智輝今並盛讚台積電擴大赴美投資，這是非常棒的佈局，就企業的策略來講， 是一個難得的好機會。郭智輝形容，台積電像是拿到車票、鑰匙，能夠到另一個掌握全球半導體市場的最好的機會，是非常棒的決策。

郭智輝並強調，台積電的關鍵技術非常清楚會留在台灣，百分之百不會變成「美」積電，美國廠會使用台積電的關鍵技術，但是最新、最關鍵的技術，一定是在台灣，台灣的優秀工程師可以開發出來，畢竟關鍵技術不是出來乍到的人就可以做出來，必須有非常優秀且有經驗的團隊，就像打棒球，具備團隊默契才可以快速達到雙殺、三殺的結果。

此外，關於台積電前董事長劉德音將任美光董事一事，郭智輝則說，劉董事長非常優秀，而這是美光的選擇，但應該是有技術，也有生意和市場的考慮。

台積電 郭智輝

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