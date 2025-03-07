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台灣高科技業如何迎戰美國出口管制？資誠提對策

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
川普2.0下的出口管制浪潮研討會合影。業者提供
川普2.0下的出口管制浪潮研討會合影。業者提供

美國總統川普再度執政，預期涉及敏感技術與高科技產品的出口管制將更加嚴格，為台灣高科技產業帶來新的挑戰。面對此變局，專家提醒，在全球貿易壁壘升高的情勢下，企業應積極思考美國投資策略，諮詢專業顧問，確保符合法規要求的同時，降低潛在風險，進一步掌握市場先機。

資誠聯合會計師事務所3月5日舉辦「川普2.0下的出口管制浪潮：台灣高科技產業在貿易合規與美國投資的應對策略」研討會，聚焦美國最新的出口管制規範及企業在美國投資時的稅務考量，會中邀請出口管制與美國稅務專家，解析最新法規變動，並為台灣企業提供應對策略。

陽明交通大學科技法律所副教授施明遠（Mark L. Shope）指出，美國出口管制法規日趨複雜，對台灣產業影響深遠，特別是在2025年1月，美國工業安全局（BIS）將修訂臨時最終規則，新增對IC晶片與人工智慧模型權重（AI model weights）的管制措施。台灣作為全球半導體製造重鎮，將面臨更嚴格的合規要求。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄進一步解析，美國近期實施的半導體晶片分級管制，以及BIS所公布的封測廠（OSAT）與IC設計業「白名單」機制，進入名單的企業雖可能獲得更多訂單，但也意味著須承擔更嚴格的客戶盡職調查與出口法規遵循責任。

李益甄指出，台灣企業若希望加強合規性，可申請加入國貿署認證的企業內部出口管控制度（ICP），並建立完善的客戶審查流程，確保未來面對調查時能透過舉證減少法律風險。

在出口管制之外，台灣半導體大廠擴大美國投資，也讓台商赴美設廠議題備受關注。資誠美國業務負責人蘇宥人表示，企業在美國投資與派遣員工時，須留意相關稅務規範，並掌握2025年台美類租稅協定的最新發展，該協定將涵蓋降低扣繳稅率、明確常設機構認定標準、短期外派員工稅務減免及互惠條款，若順利通過，將有助於減輕台商在美投資的稅負壓力，並促進雙邊經濟合作。

半導體 科技業 美國 資誠

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