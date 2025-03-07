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台積電在台尋地擴產線 侯友宜：只要中央保證不缺電一定供地

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至三峽視察交通環境。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至三峽視察交通環境。記者李定宇／攝影

台積電董事長魏哲家表示在美國擴大投資，也說在台灣要有11條產線，因此向賴清德總統爭取土地。新北市長侯友宜表示國家若能保證不缺電，新北一定提供適當土地。

新北市長侯友宜今上午至三峽視察交通環境，表示新北市府早就跟台積電有所接觸，也提供比較適合台積電投資地方，新北市有一個優越的AI五十強環境，又有一半的關鍵廠商都在新北市，如果台積電進來新北市結合關鍵廠商，就可以形成一個AI聚落。

侯說，當然在這個之前的前提國家需要想到能源配比，絕對不能缺電，一缺電任何的廠商都不願意投資，所以國家應該把缺電問題清楚交代，能夠保證不缺電，那地方政府一定會提供適當土地，積極地跟台積電甚至其他要來新北市合資廠商密切合作。

台積電 川普 魏哲家

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