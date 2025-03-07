華碩在台商用電腦稱霸2024 政教、中小企領域成績突出
根據市調機構IDC最新統計，華碩（2357）商用電腦於2024年持續稱霸台灣市場，再添第18座年度市佔冠軍，在政教與中小企業的成績尤其突出！其中商用桌機市佔40%，累計57季市佔第一；商用筆電則憑藉32%市佔率穩踞業界龍頭，連續拿下21次年度寶座。
為進一步強化商用市場競爭力，華碩宣布推出ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV)商用桌機，以Intel Core行動處理器搭配突破性散熱設計，最高80 PLUS 白金級認證的電源供應器，並搭配能依電腦負載自動調節的智慧型風扇，多重節能設計使其能源效率大幅提升，最高可節省38%，達到節能高效的優異表現。
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV)具備卓越運算效能，搭載最高 Intel Core i7處理器，全新Tower Air Cooler直立式散熱設計，最高採用三根6.7公釐的導熱管，相連一個高效能9公分風扇，散熱面積較傳統桌機增加4倍，有助提升Intel Core i7處理器效能高達38%，確保運行穩定高效，同時降低能耗。最高支援NVIDIA GeForce RTX 4060顯示卡，滿足多工運算與專業視覺應用需求。
廣受好評的華碩獨家AI商用軟體「AI ExpertMeet」亦內建於ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV)商用桌機中，成為絕佳工作智慧助手！透過「AI會議記錄」、「AI 翻譯字幕」、「AI音訊降噪」、「AI攝影機」及「浮水印」等便利輔助，並結合Copilot專屬鍵，幫助用戶效率狂飆，輕鬆決勝AI時代！
當然，ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV)延續了華碩商用桌機的優良傳統，擁有完整I/O連接埠，採用易拆卸設計，有助企業IT人員輕鬆維護與升級設備。耐用性方面，符合MIL-STD 810H美國軍規測試，確保長時間運行的穩定性與可靠性，並搭載全固態電容主機板，進一步提升產品品質與壽命，絕對是企業投資設備的首選。
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