深化前瞻科技合作 台加召開首屆科技聯合委員會議
我國與加拿大於去年4月簽署科學技術及創新合作協議（Science, Technology, Innovation Arrangement, STIA），而今年則召開首屆台加科技聯合委員會會議，雙方聚焦半導體、人工智慧、網路資安等前瞻科技，也希望持續深化台加科技及人才培育合作。
國科會政務副主委陳炳宇今年3月率團出訪加拿大，並於台灣時間3月6日與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會（Joint Science and Technology Committee）會議，並於會中簽署「台加科技合作研究備忘錄」及「全球鏈結研究實習合作備忘錄」，希望持續深化台加科技合作。
此次簽署的兩項合作備忘錄，「台加科技合作研究備忘錄」指出，雙方將共同推動資通訊科技及淨零科技等領域之合作；「全球鏈結研究實習合作備忘錄」則助於提升我學員赴加國研究實習之機會。
陳炳宇於致詞時說，加拿大在量子及人工智慧上有技術優勢，希望雙方未來能在相關領域上有更密切的合作。而加國聯邦科研主管機關創新科學暨經濟發展部（Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED）助理副部長Charles Vincent則提到，在STIA的架構下，雙方可望在科研領域開展更多的合作。
國科會表示，台灣近年積極推動科技外交，目前已與美國、德國、法國、加拿大及澳洲等重要科技強國簽署部會層級科技合作協議，聚焦重點領域推動雙方合作，並在協議架構下，已陸續與美國、法國及德國辦理雙邊官方科技合作會議，有效強化雙方科研合作能量，並進一步提升台灣產業競爭力。
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