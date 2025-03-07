深化前瞻科技合作 台加召開首屆科技聯合委員會議

我國與加拿大於去年4月簽署科學技術及創新合作協議（Science, Technology, Innovation Arrangement, STIA），而今年則召開首屆台加科技聯合委員會會議，雙方聚焦半導體、人工智慧、網路資安等前瞻科技，也希望持續深化台加科技及人才培育合作。

國科會政務副主委陳炳宇今年3月率團出訪加拿大，並於台灣時間3月6日與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會（Joint Science and Technology Committee）會議，並於會中簽署「台加科技合作研究備忘錄」及「全球鏈結研究實習合作備忘錄」，希望持續深化台加科技合作。

此次簽署的兩項合作備忘錄，「台加科技合作研究備忘錄」指出，雙方將共同推動資通訊科技及淨零科技等領域之合作；「全球鏈結研究實習合作備忘錄」則助於提升我學員赴加國研究實習之機會。

陳炳宇於致詞時說，加拿大在量子及人工智慧上有技術優勢，希望雙方未來能在相關領域上有更密切的合作。而加國聯邦科研主管機關創新科學暨經濟發展部（Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED）助理副部長Charles Vincent則提到，在STIA的架構下，雙方可望在科研領域開展更多的合作。