川普新令供應鏈亂！陳其宏：30%關稅才有美國製造條件

川普對加墨關稅議題懸而未決，科技業者擴大增設東南亞第二國製造據點因應。佳世達（2352）預告越南廠顯示器產能將倍增，4個月內產能翻倍，超越中國大陸產能，年底達3倍，至於究竟何地製造最安全？業者指現階段資訊混亂，關稅編碼HS Code認定也非以最終組裝地為準，不同產品的定義將有極大差異。

川普新關稅政策2月上路，不過目前仍處於混亂期，業者指出，美國對中國加徵20%關稅，新的關稅政策2月初宣布實施，但實際上，海關系統的執行可能需要一些時間，因此第一批真正收到關稅的時間點大約在2月底，在海上的貨物可能趕在正式執行前進入美國。

由於宏碁（2353）已經率先3月宣告調高筆電售價，業者表示後續可觀察是否有其他品牌，或者宏碁其他產品線跟進調漲。

業者紛紛尋思對策，透過由客戶買關鍵零件，到墨西哥等國家來料加工，是否可以降低關稅衝擊？對此一位不願具名業者指出，現在一切由美國判斷到底是Made in 哪裡？過去慣例是最終組裝地為準，但美國也意識到此問題，避免洗產地，才會對加墨兩國實施高關稅防堵，換言之來料加工已不可行。

一位IT高層透露，美國根據不同產品也有不同定義，有些產品HS Code（海關編碼）是認定SMT（表面黏著）製造地為準，而不是以組裝地為準，換言之，若在中國打SMT主機板，運到泰國組裝出貨，未必被認定為泰國製造而可規避關稅。

強固型電腦品牌神基（3005）做美國市場生意多年，業績佔比高達五成來自美國，董事長黃明漢指出，美國雖刪減預算，但沒有影響強固電腦採購量，只是今年2月訂單稍微延遲，推論是美國政府裁員效應，公務人員擔心自己飯碗不保，執行進度轉慢，但訂單沒有消失或裁撤的現象，整體還算樂觀。

30%關稅才需赴美製造

佳世達董事長陳其宏6日談到川普關稅問題，被問到最終是否赴美設廠？他回應，美國對進口顯示器加徵30%關稅，才可能美國製造。

佳世達目前在越南擴張產能，陳其宏認為，若該國製造被美國課徵30%以上的關稅，才可能觸發佳世達考慮在美國本土進行生產。他分析，美國工程師成本是台灣三倍，且台灣效率更高，故若留在台灣製造或許反而因效率關係縮減在美製造省關稅的成本差異，其次，美國製也得看客戶是否能買單成本增高。

關稅的不確定性使得策略制定充滿變數，中國大陸製造顯示器輸美需支付20%關稅，許多品牌顯示器客戶近期挪移訂單到東南亞製造，佳世達也因應客戶需求，擴大越南工廠產能，陳其宏也預估，今年還會在菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國4國家中評估一國租廠房設置China＋2產能，原因是越南對美貿易逆差排名第三，仍有高度被關稅制裁風險。

由於新廠申請註冊公司就要3~6個月，若再蓋廠費時2年以上緩不濟急，佳世達計畫先承租廠房加速產能開出，而供應鏈完整度是顯示器新廠址選擇關鍵。佳世達總經理黃漢洲指出，模具產能遷移難度高，是顯示器產能南向緩慢原因，而佳世達從模具、金屬件、塑膠射出都準備完全，4月時越南廠會是去年12月底產能2倍，到今年底會達3倍以上，以因應客戶產地移轉及客戶新單需求。

以顯示器市場而論，輸美顯示器佔比約4成，但佳世達因越南廠產能準備最早最大，輸美佔比高達5成，意味客戶銷美訂單紛紛集中佳世達出貨。

黃漢洲高呼「我們產能準備是同業裡最快的！」，相對同業速度，佳世達顯示器產能準備領先對手1~2年，他看好今年顯示器訂單會年增10%，部分客戶過去偏好中國低價代工廠，現在也因川普關稅新令紛紛回頭加碼對佳世達下單量。