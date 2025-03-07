博通財測、展望優於預期 力抗台股亂流聚焦點
博通（Broadcom）召開法說會，公布上季財報與本季展望，雙雙優於預期，帶動7日凌晨美股盤後股價大漲，市場看好將是帶動台股近期力抗亂流的多頭利器。
根據大型法人機構的彙總，Broadcom上季營收149.1億美元，季增6.1%、年增25.2%，Non-GAAP毛利率79.1%，Non-GAAP營業利益率65.8%，Non-GAAP稀釋後每股獲利（EPS）1.6美元，季增12.5%、年增45.3%，均優於市場預期。
其中，上季半導體解決方案營收82.1億美元，季減0.2%、年增11.8%，毛利率68%，受惠產品組合改善。AI營收41億美元，季增10.8%、年增78.2%，優於市場預期，且公司指引本季AI營收44億美元，優於市場預期的40億美元，不排除有客戶提早拉貨情形，加上交換機需求更為強勁，預計Tomahawk 6交換機在幾個月後Tape out，AI網路產品具延續性。
ASIC方面，上個季度斬獲的另兩家夥伴的ASIC預計今年量產，而本季度再新增兩家夥伴與公司開發ASIC，用於模型訓練。Broadcom管理層重申ASIC 2027年600~900億美元的SAM不包含這兩季以來新增的四家夥伴。
展望本季，Broadcom管理層預期營收149億美元，超越市場預期的146.9億。其中半導體解決方案84億美元，軟體基礎設施65億美元，毛利率預期季減0.2個百分點，係因產品組合變化。整體來說，新增的四家客戶尚未進入量產階段，然其用於模型訓練的XPU部屬規模應不輸現有三家客戶，支撐公司AI ASIC業務的延續性。
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