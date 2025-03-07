聽新聞
0:00 / 0:00
台積電嘉義先進封裝廠2場技術員招募額滿 磁吸青年返鄉就業
台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，首座第3季完工，台積電上月委託朴子市就業服務中心，辦理2場技術員招募面談會，應徵熱烈額滿，就業中心說，台積電招募近200名作業員，學歷只需高中職，開出年薪70萬以上，吸引許多外地年輕人返鄉應徵。
就業中心說，嘉縣產業園區陸續推動，朝農工科技大縣發展，包括太保嘉科、鹿草馬稠後、中埔公館、水上南靖、民雄無人機航太園區，以及生產的大林大埔美等，廠房搶人才，人力市場呈現事求人，尤其缺工少子化，台積電招募員工，引發周邊廠商焦慮，擔心人才被台積電搶走，希望協助徵才。
就業中心表示，台積電上月徵才訊息吸引人，徵才條件：高中職畢業，無經驗可，採4班2輪制，工作2天、休息2天，日、夜輪班，日班總月薪約3.2萬元，夜班總月薪約4.3萬元，另有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。
應徵面談者，男性多於女性，大多是有工作經驗轉職者，希望能如願返鄉就業，由於台積電徵才熱烈，縣府勞青處及就業中心請託台積電能夠增加應徵人力，願協助辦理徵才活動。
先進封裝製造部技術員職務內容：透過全自動化電腦派工系統、監控生產線機台與生產相關指標；溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常的狀況；無塵室拆/包裝晶圓盒、盤點原物料作業、機台面板操作、上下物料（含電子元件、膠管類化學品），工作場所黃光無塵室；採4班2輪制：工作2天，休息2天，須輪班5個月夜班、5個月日班。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言