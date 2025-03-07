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台積電嘉義先進封裝廠2場技術員招募額滿 磁吸青年返鄉就業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
施工中的台積電嘉科園區CoWoS先進封裝廠。記者魯永明／攝影
施工中的台積電嘉科園區CoWoS先進封裝廠。記者魯永明／攝影

台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，首座第3季完工，台積電上月委託朴子市就業服務中心，辦理2場技術員招募面談會，應徵熱烈額滿，就業中心說，台積電招募近200名作業員，學歷只需高中職，開出年薪70萬以上，吸引許多外地年輕人返鄉應徵。

就業中心說，嘉縣產業園區陸續推動，朝農工科技大縣發展，包括太保嘉科、鹿草馬稠後、中埔公館、水上南靖、民雄無人機航太園區，以及生產的大林大埔美等，廠房搶人才，人力市場呈現事求人，尤其缺工少子化，台積電招募員工，引發周邊廠商焦慮，擔心人才被台積電搶走，希望協助徵才。

就業中心表示，台積電上月徵才訊息吸引人，徵才條件：高中職畢業，無經驗可，採4班2輪制，工作2天、休息2天，日、夜輪班，日班總月薪約3.2萬元，夜班總月薪約4.3萬元，另有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

應徵面談者，男性多於女性，大多是有工作經驗轉職者，希望能如願返鄉就業，由於台積電徵才熱烈，縣府勞青處及就業中心請託台積電能夠增加應徵人力，願協助辦理徵才活動

先進封裝製造部技術員職務內容：透過全自動化電腦派工系統、監控生產線機台與生產相關指標；溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常的狀況；無塵室拆/包裝晶圓盒、盤點原物料作業、機台面板操作、上下物料（含電子元件、膠管類化學品），工作場所黃光無塵室；採4班2輪制：工作2天，休息2天，須輪班5個月夜班、5個月日班。

台積電 嘉義 徵才活動

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