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台積電嘉科園區先進封裝廠建廠加速推進 帶動房價房租上漲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影

台積電嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，日前台積電董事長魏哲家赴美宣布投資千億美元，引發地方擔心在台投資規模縮減，昨天魏董赴總統府說明在台11條生產線如期進行後，讓地方政府人士安心，封裝廠還未完工啟用投產，施工階段先帶動在地太保市及周邊朴子市房市及租房市場。

台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，位在太保市西側，靠近朴子交界處，距高鐵嘉義站車程約10分鐘，縣府說，台積電規畫第1座先進封裝廠預計今年第3季完工裝機，2026年2二座完工裝機，2028年2座廠開始量產。

台積電建廠廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形，吊車及工地人車忙碌，加緊建廠作業，去年因動工開挖到地底下遺址，台積電找考古團隊加速挖掘文物出土，報請文化觀光局文資專家勘查通過，施工遭遇遺址文物問題解決。

台積電廠區發掘出土與採集標本全數留置嘉義為原則，出土遺物存放台積電提供工務所，整理期間遺物置放台大人類學系所管理考古空間，或南科管理局管理處所。計畫完成點交文觀局。

台積電第1座廠開挖太保農場遺址，是距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，發現繩紋陶片、陶環等碎片及灰坑、貝塚等。南科管理局說，南科園區台積電18廠動工也挖到遺址，南科開挖發現13處遺址800多萬件文物，史前文化博物館為此設南科考古館，建廠與文資保存不衝突。

不動產業者說，台積電建廠帶動房市「激（積）」情，未來吸引上下游廠商進駐，太保、朴子受惠台積電利多，新建案開賣秒殺，目前區域可售案不多，實價登錄統計，新案單坪成交價站穩3字頭，除房市漲供不應求，在地議員黃榮利說，建廠工人多帶動食宿需求，推升租金上漲。

台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機，廠商日夜不停施工，工程車日夜不停進出，廠房大樓外觀成形。記者魯永明／攝影

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