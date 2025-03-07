劉德音破除加入英特爾傳聞

台積電（2330）前董事長劉德音加入記憶體大廠美光董事會，是劉德音宣布離開台積電近一年來，再度投入國際半導體大廠。業界分析，劉德音過去近一年從學術界、政府顧問的角色，重新穿上半導體大將披風，並可望打開美光與台積電的新合作關係。

不具名的半導體業高層透露，美光與劉德音本人對此次人事案都相當保密，事前僅部分美光高層知悉，但也打破了先前產業界的各項傳言。

先前市場盛傳，劉德音將會加入英特爾，且有大陸半導體大廠對其招手。隨著美光宣布劉德音加入公司董事會，未來劉德音有機會以美光董事身分返台，與台積電高層碰面，並與台積電全面展開新合作關係。

業界透露，劉德音受美光延攬一事已經進行數月，昨（6）日終於敲定，不僅是台灣人首度擔任美國記憶體大廠美光董事，也讓劉德音的半導體生涯再度添上不同風采。

據了解，劉德音自2024年6月從台積電退休後，就赴美長居，並在母校美國加州柏克萊分校成立科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center， TCIP），從智庫的方向研究半導體先進技術研發及製造能力，持續發揮累積在台積電逾30年資歷的強大背景。

不僅如此，劉德音先前更受邀擔任行政院經濟發展委員會在創新經濟領域的共同召集人，為政府及產業界貢獻策略，劉德音當時以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表演講，並點出民間消費占國家GDP的重要性。

業界指出，劉德音自台積電退休後，便攜家赴美定居，讓自己處於「半退休」狀態，期間與美國產業界大咖多次聚會，促成現在被延攬加入美光董事會的契機。