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美光拚AI 台積電前董座劉德音當董事

聯合報／ 記者簡永祥、編譯劉忠勇／綜合報導
美光科技任命台積電前董事長劉德音出任董事。劉德音去年獲頒第十八屆「潘文淵獎」。本報資料照片
美光科技任命台積電前董事長劉德音出任董事。劉德音去年獲頒第十八屆「潘文淵獎」。本報資料照片

記憶體大廠美光科技（Micron）宣布，任命台積電前董事長劉德音出任董事。近年，台積電與美光密切合作，外界普遍認為，劉德音加入美光董事會，有利促進雙方緊密合作。

美光科技董事長、總裁暨執行長Sanjay Mehrotra發布新聞稿說，「劉德音是一位具有遠見的領導者，擁有深厚的技術專業知識和商業敏銳度。他在全球最先進精密的半導體公司擔任領導職位已有數十年，並且擁有大規模的晶圓廠營運經驗。這些經驗有助美光在擴展業務的過程中，因應ＡＩ（人工智慧）從資料中心到邊緣運算的成長機會。」

美光近來積極推進先進製程，除擴大市占外，也以成為全球高頻寬記憶體龍頭（ＨＢＭ）為目標。在進入HBM4階段後，必須有更先進的邏輯元件和先進封裝結合，延攬劉德音進入董事會，有利美光與台積電更緊密合作，助其達成龍頭目標。

這也是劉德音自台積電退休後首次出任國際公司董事職務，外界可能質疑這會不會觸及競業禁止條款？據調查，台積電因台積電創辦人張忠謀堅持不生產記憶體，台積電和美光並非競爭公司，屬於不同領域，因此未涉及違反競業禁止條款。

七十一歲的劉德音去年從台積電退休之後，一舉一動都動見觀瞻。

一度消失在公眾目光裡的劉德音，近日突然活躍起來，以實際行動證明他的活力及對產業的影響力，更從台灣跨向國際。

去年十一月劉德音獲頒潘文淵獎時，即透露他退休後最想做的事是要創業，並非是想賺錢，因為自己的長處就是推動某些事情，因而考慮成立工業政策類的智庫。

劉德音稍早宣布攜手美國加州大學柏克萊分校共同籌組「科技競爭力與產業政策中心」（ＴＣＩＰ），將致力推動美國先進科技的發展與製造競爭力。這個智庫將聚焦研究全球自由市場分裂、自由經濟退卻，以及國家應有的工業政策，特別是在美國。

劉德音強調，這個智庫將以產業和學術界的角度進行研究，而非政治角度。

業界觀注他被美光聘為董事一事，業界分析，畢竟美光是美國很重要企業，也能幫他成立的智庫加分，在白宮制定半導體產業政策上，更符合產業和全球利益。

劉德音進入美光董事會，也顯示劉德音已做好準備，重新進入戰場，站在ＡＩ的浪頭上，從過去服務輝達成為雲端ＡＩ加速器龍頭，到ＡＩ運算核心元件ＨＢＭ，再到邊緣運算，在新一波ＡＩ遍地開花的大潮流中扮演重要推手。

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