阿里AI大模型效能大躍進 「通義千問」新版本性能優於DeepSeek

阿里AI大模型效能大躍進，旗下阿里雲開發出性能比DeepSeek-R1更強大的超強推理開源模型「通義千問QwQ-32B」，但成本較DeepSeek-R1低九成、參數量更大減95%，甚至在消費級顯卡上，就能實現本地部署，大搶邊緣AI運算商機。

阿里雲為大陸雲端服務供應商（CSP）龍頭，也是助威蘋果衝刺大陸AI市場的關鍵戰略夥伴，挾自家龐大既有用戶與蘋果果粉基礎，可望刺激AI需求水漲船高，點燃AI伺服器需求引擎。英業達為阿里雲主力AI伺服器代工廠，將坐享商機。

阿里推超強AI推理開放模型

阿里雲指出，QwQ-32B為擁有32億參數的模型，性能與具備6,710億參數的DeepSeek-R1媲美，甚至在某些測試中超越DeepSeek-R1。

阿里雲表示，QwQ-32B極強推理能力與更低的資源消耗需求，關鍵在於採用大規模強化學習（RL）技術，並整合AI代理（AI Agent）相關能力，能在使用工具的同時進行批判性思考，並根據環境回饋調整推理過程。

阿里雲在大陸雲端運算市場市占率最高，自主研發開源大模型「通義千問」系列，從2023年8月起，通義千問相繼開源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等四代模型，衍生模型超過9萬個。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘2月時宣布，未來三年將投入逾人民幣3,800億元（約新台幣1.72兆元），用於建設雲端和AI硬體基礎設施，總額超過過去十年總和。

業界人士看好，阿里雲市占率達36％，穩居大陸CSP廠領先地位，並持續斥鉅資投入AI基礎建設，同時也是蘋果衝刺大陸AI服務的戰略夥伴，隨著蘋果大陸銷售的iPhone將導入阿里AI模型服務，也將催動AI伺服器建置需求升溫。

台廠供應鏈中，以英業達（2356）與阿里巴巴往來最多，負責伺服器相關業務。法人看好，阿里巴巴AI模型有新突破，可望大啖邊緣AI運算商機，英業達也將受惠。

英業達近期來自陸系客戶需求續強，目前出貨大陸CSP客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。

英業達昨（6）日也公告2月合併營收516.71億元，月增12.72%，年增40.98%；今年前二月營收975.12億元，年增20.71%，2月單月與累計營收均創同期新高。

英業達表示，2月受美國政府將對大陸加徵關稅影響，筆電客戶提前啟動拉貨，預期本季筆電出貨量季減幅將優於預期。伺服器方面，受到美方本土製造政策影響，英業達持續評估德州設廠中。