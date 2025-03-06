美禁大陸網通設備 台業者：百年一見大商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

美國禁中國大陸電信網通設備，從電信端設備的華為，擴大到消費及企業端網通產品的TP-Link，甚至可能出現其他國家跟進的效應，台灣網通廠認為，目前氛圍跟當年美中貿易戰一樣，雖是撲朔迷離，但卻是「百年難得一見的大商機」。

友訊（2332）執行長張家瑞認為，美國正調查大陸某網通品牌路由器疑有造成國安風險的網路攻擊之虞，全球連網與資通訊安全需求大幅成長，為台灣製造網通產業帶來新契機，友訊攜手台灣產業鏈，提供符合各國法規產品。

正文董事長陳鴻文曾在法說會上指出，現在氣氛跟當年（2018年美中貿易戰開打）很像，許多客戶加速推進轉移策略，以應對可能的挑戰。除美國外，印度政策導向，對於來自大陸的產品接受度低，為台灣供應鏈提供絕佳機會，台灣廠商有望成為理想合作夥伴。

建漢董事長李廣益曾說，已有企業因應過往關稅或國家安全等因素，逐步考慮生產轉移的方案，建漢也積極掌握任何可能機會。

回顧2018年美中貿易大戰，美國政府增加大陸製造輸美關稅，更逐步禁止華為電信設備銷美，除帶起愛立信及諾基亞商機，也擴大了台灣網通廠來自電信營運商的直接供應大門。

現在美國禁賣大陸品牌設備產品，可能從電信設備的華為，擴大到消費及企業端網通產品的TP-Link，外媒分析，這可能是2019年川普下令禁華為設備後，最大規模的調查及禁售行動，網通廠密切關注後續發展。

品牌 網路攻擊 美國

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