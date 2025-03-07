美銀分析 美關稅對台灣半導體出口影響不大

美國銀行（BofA）報告指出，美國關稅措施對台灣經濟潛在衝擊疑慮可能被誇大，因為台灣半導體直接出口美國金額不大，且美國缺乏先進晶片替代來源，同時台灣與美國之間關稅相當，對等關稅措施影響可能不大，隱憂之一為美國強迫台積電將關鍵技術轉移與授權給競爭對手。

彭博資訊報導，美銀經濟學家皮曉晴、喬虹及外匯策略師張俊謙在報告指出，台灣只有4.5%的半導體出口直接運往美國，僅占出口總額1.6%，美國缺乏先進晶片替代來源，意味供應中斷可能大幅提升美國進口成本。

美銀指出，台灣對美國商品的貿易加權平均關稅與美國徵收的關稅相當，意味美國的對等關稅可能不會造成重大損害。不過台灣仍須對川普的關稅震撼保持警戒，包括美國長期提高對其他經濟體的關稅，因為台灣透過中國大陸、墨西哥和加拿大對美國的間接曝險，為美銀追蹤的亞洲經濟體最高。

美銀指出，即使台灣已分散出口市場，大陸／香港仍占台灣出口的32%，因此要關注對大陸出口的額外限制，且若川普針對「與晶片相關產品」加徵關稅，台灣遭遇的痛苦可能會加深。台灣也表示願意增加採購軍武、能源與農產品以避免成為川普標靶，但美國對於這些產品供應情況仍具不確定性。