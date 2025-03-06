宏達電實景娛樂助攻 邁向歐洲

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／英國倫敦6日電

宏達電（2498）旗下VIVE Arts耕耘大場域實景娛樂（LBE）領域的內容有成，最新在倫敦推出鐵達尼號相關「Titanic Echoes from the past」走動式VR展覽，3月下旬還將在法國凡爾賽宮推出「凡爾賽：太陽王的失落花園」展覽。

VIVE Arts執行總監葉心宇表示，這次LBE專案的合作模式交由Small Creative 製作，宏達電除提供頭盔硬體，旗下VIVERSE也負責大中華與東北亞地區的授權與發行。

葉心宇提到，歐美許多矽智財（IP）都具有全球性市場與吸引力，在選擇內容合作時，會考量IP的知名度、合作團隊專業度等。至於亞洲方面的內容已在著手準備中，是與博物館合作，但目前還無法透露細節。

葉心宇強調，VIVE Arts製作團隊與生態系合作已久，多年累積下來，會評估拿到的IP內容適合交由哪個生態系夥伴製作較適合。

宏達電 生態 鐵達尼號

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