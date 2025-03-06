宏達電攻VR展覽 有斬獲

宏達電（2498）持續轉型，強化非硬體領域布局，旗下VIVE Arts負責的虛擬實境（VR）展覽是重點項目之一，已加強投資力道，現在從全球各地的相關票房都能獲得分潤，並將繼續推出新內容與擴點。針對今年三大重點成長領域，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎預期，VR展覽成長幅度最大，有機會翻倍。

VIVE Arts已推出過多款VR展覽作品，包括近日在世界行動通訊大會（MWC 2025）展示的「聖家堂：永恆高第」，另外還有「消失的法老—胡夫金字塔沈浸式探索體驗展」、「巴黎聖母院沉浸式探索體驗展」等。

對於VIVE Arts的發展模式，黃昭穎指出，這部分一開始是贊助性質，構想是VR業界要發展，必須有好的內容，後來評估這塊其實可以變現，就加大投資，自2023年底起有相關收入。有其他城市與業者看到發展趨勢，也想洽談合作走動式VR展覽。

針對VR展覽，黃昭穎說，在新的合作案中，宏達電可以販售VR頭盔及相關軟體、定位技術等。以前公司只是投入內容製作，現在對全球各地相關票房都能獲得分潤，從硬體、軟體到內容收入都可變成營收的一部分。

黃昭穎透露，去年宏達電投資不少內容製作，後續預計還有新的內容推出。現在全球約有超過20個城市展出其製作的相關內容，今年應當還會繼續拓點。

VIVE Arts發展目標之一是拓展博物館與文化機構的觀眾群，透過最新科技使觀眾更容易欣賞藝術作品或文化體驗，並顛覆既有的策展和敘事形式，以創新方法演繹和保存人類遺產。黃昭穎表示，VR展覽相關業務去年已大幅提升，今年預期會有更多合作夥伴加入。

黃昭穎說，部分其他業者看到商機，也切入內容製作，但要打造出好的內容，一般約至少需要九個月至一年時間，有一定的進入門檻，必須長期投資。若是只生產粗糙的內容，基本上很難延續，因為觀眾在參觀後就會對外分享口碑。