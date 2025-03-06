搶「武裝歐洲」8千億軍事預算 神基練功5年獲唯一指定

歐洲多國提高國防軍事預算，歐盟委員會本周宣布將實施「重新武裝歐洲」計劃要動用8000億歐元，打造一個安全而有韌性的歐洲，第一步將向成員國提供1500億歐元貸款，用於國防投資，歐盟也將利用既有預算加強國防部署，歐洲軍事採購商機正浮上台面。

神基（3005）目前在全球強固型電腦市場占有率居前三強，市占率20~25%左右，但在歐洲市占率更高，甩開戴爾，與松下（Panasonic）在伯仲之間，居一線強固電腦品牌大廠位階，被問到歐洲擴大軍事採購，神基董事長黃明漢指出，確實感受歐洲各國採購專案增加，「很多預算陸續跑出來，訂單一直在成長」。

他指出，不清楚歐洲預算如何分配，但確實感受政府數位轉型及數位軍人（無人機）政策上，很多預算都陸續跑出來，過去神基跟同業在爭取這些訂單上可能被分配各50%，但現在則成軍方唯一指定供應商，原因之一是大家開始認同神基是一個重要的品牌，其次是軍方需要5~10年的長期供貨保證，這方面只有神基能做得到。

神基看見中東、中歐、南亞無人機地面控制站 (GCS) 需求，黃明漢表示，特別是不同國家軍方要求不一樣，有的GCS跟任天堂搖桿一樣，有的卻是一個大行李箱，另外神基也提供無人機電池模組及軟體套件。

他透露，神基2021~2022年就擬定明確的商業策略，5年來經營有成，讓品牌知名度獲得認可，他觀察，歐美發電廠設備老舊，近期也開始更新，客戶從去年Q4到今年Q1都在買，其次就是政府數位轉型需求，政府購買AI強固電腦主要用於「辨識」，包括辨識車牌、環境識別或犯罪者辨別。

神基2022年就擬定戰略，包括採取精準行銷策略，加速導入AI在產品線中，「我們一貫策略是要當科技領先者」，他表示，神基率先同業推出英特爾AI處理器平台Arrow Lake強固電腦，領先對手半年，目的是要先「贏一個名聲」，讓客戶來測試，擴大測試規模則將帶來後續業績效益，他也自豪地說，這是神基的「早鳥策略」。

神基預估今年強固電腦業績年增8~12%，而強固型電腦業務中，國防軍事營收貢獻約3~4成，軍警需求10~15%，

神基6日舉行法說會，董事長黃明漢指出，Getac推出新一代 B360 和 B360 Pro 全強固筆記型電腦，4月開賣，他透露預計第2季末到第3季度還會推出新一代支援Copilot +算力（40TOPS）的機種，黃明漢指出，隨著開源技術和混合專家模型（MoE）的普及，除開發AI Ready強固電腦，也會與產業客戶合作共同開發垂直市場 AI 軟體解決方案，「我們在算力型強固電腦絕對領先！」。

他表示，由於AI強固電腦的CPU價格高，記憶體至少16G甚至32G或64G，電腦單價比過去機種高出10~15%，可以支援80B Liama3.1大語言模型，期望新品帶來業績想像空間。

美國對中國大陸開徵20%關稅，對此神基桃園廠也將於Q2啟用，規模比汐止廠要大，2月起昆山廠訂單也加快移往汐止廠生產，神基指出，先前強固電腦製造比重是台灣2~4成，昆山製造6~8成，因應川普關稅，2月正很快地移到台灣製造，目標台灣製造比拉高至6~7成，並將直接「趁勢漲價」，把過去價格沒有影響到的也調漲，但毛利在產能移轉過程中勢必會稍稍受影響。

神基在歐洲有很多產能據點，在歐洲有實際能力製造，在北美則有一些合作伙伴，產能在西部跟中部各一處，未來會跟合作伙伴要求更具體的產能保障。