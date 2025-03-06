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英特爾擴大Intel Core Ultra商用AI PC處理器產品陣容

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾擴Intel Core Ultra處理器支援vPro陣容，為全球企業提供全方位的解決方案，在桌上型和筆記型電腦實現運算效能、能耗效率、連接能力、安全性和管理能力。圖／英特爾提供
英特爾擴Intel Core Ultra處理器支援vPro陣容，為全球企業提供全方位的解決方案，在桌上型和筆記型電腦實現運算效能、能耗效率、連接能力、安全性和管理能力。圖／英特爾提供

英特爾今日於MWC 2025推出迄今為止最強大的商用AI PC產品陣容，除了已推出的Intel Core Ultra 200V系列，更發布新的Intel Core Ultra 200U、200H、200HX以及200S系列的商用處理器。此次擴充的產品組合為全球企業提供全方位的解決方案，在各種規格尺寸的桌上型和筆記型電腦實現運算效能、能耗效率、連接能力、安全性和管理能力。

英特爾客戶端運算事業群副總裁暨客戶部總經理馮大衛（David Feng）表示，2025年是PC革新的轉捩點，英特爾透過商用Intel Core Ultra處理器（系列2），提供目前最先進的商用系統。從輕薄的生產力裝置到高效能工作站，英特爾的AI PC處理器適用於各種規格尺寸，並支援Intel vPro平台，提供客戶絕佳的管理能力和安全性，在企業運算領域樹立產業標準。

英特爾表示，相較於4年前推出的Intel Core i7-1185G7處理器，全新Intel Core Ultra 7 265H處理器在Cinebench 2024效能測試中，多核效能提升高達2.84倍；在Procyon辦公室生產力測試中，效能提升1.39倍，而在Procyon測試中，影像編輯效能測試則提高1.97倍。

英特爾也推出英特爾供應鏈保證（以下簡稱ASC）計畫，為客戶提供更高的晶片製造流程透明度與可信度。此款專屬的客戶端系統單晶片（SoC）解決方案，將率先應用於特定的Intel Core Ultra筆記型和桌上型電腦（系列2），透過提供特定的製造地點與可數位驗證的製造過程，讓每顆晶片的供應流程可供回溯。

英特爾表示，搭載Intel Core Ultra處理器（系列2）的廣泛商用桌上型和筆記型電腦於今年陸續上市，支援Intel vPro平台的Intel Core Ultra 200V系列的系統現已推出； 搭載Intel Core Ultra 200U、200H、200HX以及200S系列處理器的系統將於3月底開始出貨；採用英特爾供應鏈保證計畫的Intel Core Ultra系統（系列2）將於今年下半年上市。

Intel 英特爾 處理器

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