NVIDIA黃仁勳與逾20位專家 將在GTC 2025揭曉AI未來

NVIDIA 今（6）日宣布，全球首要的人工智慧（AI）大會GTC 2025將於3月17日至21日重返加州聖荷西。AI界頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。GTC將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將自台灣時間3月19日凌晨1點於SAP Center發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術，主題演講將全程實況轉播。

黃仁勳表示，「AI正在改寫可能性的極限，將昨日的夢想化為今日的現實。最優秀的科學家、工程師、開發人員和創作者在GTC齊聚一堂，共同構思並打造更美好的未來。歡迎前來搶先一睹NVIDIA運算技術的最新進展，並瞭解人工智慧、機器人、科學和藝術領域徹底改變產業與社會的最新突破。」

GTC有1000多場會議、2000位講者和近400家參展廠商，屆時將展示NVIDIA的AI與加速運算平台如何解決全球最重要也最棘手的難題，包括氣候研究、醫療照護、網路安全、人形機器人技術以及自駕車等。從大型語言模型和物理人工智慧到雲端運算和科學探索，NVIDIA的全方位平台正在推動下一場產業革命。

此外，與會者還可在大會參與精心策劃的體驗，包括數十場涵蓋各行各業的展示、實作訓練、自駕車展示與試乘，以及來自20 家當地商家與職人的街頭美食與手工藝品的 GTC 夜市。

知名講者包括：

l 加州大學柏克萊分校機器人學習實驗室主任暨加州大學柏克萊分校人工智慧實驗室聯合主任 Pieter Abbeel

l Waymo 副總裁暨研究總監 Drago Anguelov

l 諾貝爾化學獎得主 Frances Arnold和加州理工學院化學工程、生物工程暨生物化學教授 Linus Pauling

l Mars Snacking 行銷長 Gülen Bengi

l 聯合利華成長暨行銷長 Esi Eggleston Bracey

l OpenAI 研究科學家 Noam Brown

l Novo Nordisk Foundation 丹麥人工智慧創新中心執行長 Nadia Carlsten

l Isomorphic Labs 人工智慧長 Max Jaderberg 和技術長 Sergei Yakneen

l PepsiCo 執行副總裁暨策略與轉型長Athina Kanioura

l WndrCo 創辦合夥人 Jeffrey Katzenberg

l 英國科學、創新暨技術國務大臣 Peter Kyle 閣下

l Meta 副總裁暨人工智慧科學家暨紐約大學教授 Yann LeCun

l Mistral AI 執行長 Arthur Mensch

l Yum! Brands 數位技術長暨Byte by Yum! 總裁 Joe Park

l Accenture 資訊暨資產工程長 Rajendra ”RP” Prasad

l Microsoft Azure AI Foundry 副總裁 Raji Rajagopalan

l Boston Dynamics 技術長 Aaron Saunders

l Rivian 創辦人暨執行長 RJ Scaringe

l Meta 商務人工智慧技術負責人 Clara Shih

l Delta Air Lines 行銷長 Alicia Tillman

l Agility Robotics 技術長 Pras Velagapudi