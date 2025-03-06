宏達電旗下VIVE Arts 推出最新鐵達尼走動式VR展覽

宏達電（2498）旗下VIVE Arts耕耘大場域實景娛樂（LBE）領域的內容有成，最新在倫敦推出鐵達尼號相關「Titanic—Echoes from the past」走動式VR展覽。

這次鐵達尼號的VR展覽內容，是讓參與者模擬跟著一艘科技研究船，當隨著潛水艇下潛，就會看到沉船殘骸，並穿梭回顧當時鐵達尼號上一名紀錄首航的攝影師腳步，還原當年船上的各種場景，整體敘事是由過去與未來交錯進行。

這次LBE內容專案的合作模式是交由Small Creative 製作，宏達電除了提供頭盔硬體，其旗下VIVERSE也負責大中華與東北亞地區的授權與發行。