中華電建置縮距場毫米波量測實驗室 助6G發展

中華電信研究院於桃園建置「縮距場毫米波量測（CATR）測試實驗室」，近期已通過財團法人全國認證基金會（TAF）3項專業認證，分別為毫米波基地台、毫米波終端設備及衛星地球電台設備，成為台灣5G與6G通訊技術發展的重要檢測場域。

毫米波（mmWave）因超高頻率特性，具有傳輸頻寬大、反應時間快的優點，並易於穿透大氣電離層，特別適用於6G與衛星通信頻率使用。

中華電信發布新聞稿表示，透過縮距場電波反射技術，可提升測試空間效率，執行高精度的毫米波量測，協助降低國內業者的設備開發與測試門檻，有效縮短產品量產時程，加速商業化進程。

中華電信研究院院長蘇添財說，中華電信透過建置專業測試場域，將加速產業技術研發與試驗的進程，協助台灣在全球通訊市場中占有關鍵地位。