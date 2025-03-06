研華攜手臺科大 加速邊緣運算與AI創新

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）6日宣布與臺科大簽訂為期三年的產學合作計畫，總投資額達新台幣1,800萬元，透過與臺科大產學創新學院合作，鎖定人工智慧、物聯網、資訊安全管理、能源與公共事業等關鍵領域，組成跨領域研究團隊，解決產業議題。此外，研華每年將額外提供新台幣240萬元獎學金，支持參與產學合作的研究生，讓學生能夠結合學術理論與產業實作，提升技術專業與應用能力。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華生態圈經營涵蓋產業夥伴、政府機構、新創企業、學研機構及 Maker 開發者社群等多元生態體系，其中學術機構不僅是前沿技術研究的重要推動者，更是產業關鍵人才的培育基地。研華長期深耕於校園發展、臺科大亦長期致力於科技創新與跨領域學術研究，期待透過本次的合作，為學生打造產業實際應用的學習環境，同時拓展研華的技術能量。

研華近年積極佈局全球產學計畫，陸續在全球10多個國家發展合作計畫，鎖定鄰近區域指標大學進行合作，包括台灣、中國大陸、日本、韓國、印度、東南亞、巴西等地區，透過聯合研究計畫與 Innoworks 開發者競賽，鏈結各地分公司能量，共同打造全球產學創新生態網絡，2024年即觸及全球33所大專院校，近500位學生參與計畫。

各國產學合作計畫包括：因應全球暖化極端氣候發展，與日本九州工業大學合作為期三年的智慧水情預測系統計畫，透過邊緣運算與AI技術的結合，降低天然災害造成的衝擊; 強化研華在東南亞區域的核心競爭力，展開與馬來西亞理科大學、新加坡理工學院、泰國北曼谷國王科技大學、越南越德大學、以及印尼泗水電子工業學院等產學合作夥伴關係，總計2024年共建立70案的POC概念驗證，加速應用實務落地。

研華同步持續深化與臺灣各大專院校合作，包括與陽明交通大學以物聯網系統研究中心為基礎發展創新技術。今年更進一步擴大產學合作範圍，攜手臺灣科技大學與臺北科技大學，展開更深入的技術研發合作，探索邊緣運算與 AI 技術於不同領域的應用，並同步推進技術創新與人才培養。此外，研華亦與臺灣大學生農學院合作，專注於智慧農業與環境監控技術的發展，促進科技與永續議題的融合。

展望未來，研華將透過長期產學合作，厚植技術創新與應用驗證，同時提前布局新興市場，攜手學界共同培養具備邊緣運算與 AI 實戰經驗的人才，共同驅動全球市場的技術創新與應用落地，加速實踐產業智能化之目標。