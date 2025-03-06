全球半導體新契機論壇／臺大電機工程學系教授吳志毅 兩優勢撐起核心競爭力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
臺灣大學電機工程學系教授吳志毅。記者許正宏／攝影
臺灣大學電機工程學系教授吳志毅。記者許正宏／攝影

臺灣大學電機工程學系教授吳志毅認為，在全球半導體產業版圖中，臺灣憑藉強大的晶圓代工與封裝測試能力，成為不可或缺的關鍵角色，成功奠定世界第二大半導體國家的地位，其重要性「超乎想像」。

但是吳志毅強調，其實半導體產業鏈極為龐大，沒有一個國家可以獨佔所有產業鏈，至今為止，美國仍為全球最大半導體國家，占了40%市占率，臺灣第二名20%，再來是韓國、然後日本、中國大陸、歐洲，所以其實全世界最大的半導體國家還是美國。

然而，臺灣在其中占了很重要的角色，就是製造的部分；若以整個產業鏈估算，美國掌握95%以上的EDA（電子設計自動化）與50%以上的IC設計，日本強項則是設備與材料，歐洲是光學技術、韓國是記憶體技術。

而臺灣在製造業的部分，以獨特代工製造模式，扮演整體供應鏈完善的角色。從IC設計、晶圓代工到封裝測試，產業鏈上下游皆能相輔相成，使得技術與產品能夠迅速推向市場。這種模式不僅讓臺灣成為國際科技巨擘的重要夥伴，也促使AI與雲端運算等新興科技快速發展。

他引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的話指出：「沒有台積電，就沒有輝達」，突顯臺灣晶圓代工對全球科技創新的關鍵作用。

除了產業鏈完整性外，吳志毅點出，臺灣的人才素質亦是半導體競爭力的重要支柱，因為臺灣工程師的聰明、靈活及吃苦耐勞的特質，使得本土半導體產業能夠在高強度、高技術門檻的環境中持續創新。

IC設計 半導體 晶圓代工

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