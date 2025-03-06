全球半導體新契機論壇／臺科大產業創新學院執行長楊光磊 臺美互補思維才是正道

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
臺灣科技大學產業創新學院執行長楊光磊。記者許正宏／攝影
臺灣科技大學產業創新學院執行長楊光磊。記者許正宏／攝影

臺灣科技大學產業創新學院執行長楊光磊表示，晶圓代工是特殊的臺灣產業模式，摩爾定律定義全球產業分工精細，而晶圓代工的特殊文化，美國很難複製。臺灣要有自信，是製造上的第一強國，美國和臺灣是互補關係，雙贏的策略關鍵取決於豐盛思維，才不會被「整碗端去」。

楊光磊說，臺灣晶圓代工成功的關鍵為特有的儒家文化加上晶圓代工特殊的商業模式。就算把技術全數移轉給英特爾，預期英特爾要成功仍有難度，晶圓代工產業所需要的運作模式在美歐很難被複製。

楊光磊強調，臺灣是半導體製造的第一強國，在晶圓代工及人才都是世界第一，後面的追兵離我們還有一段距離，不需太懼怕，應以大國思維取代傳統的競爭觀念，攜手合作共創雙贏。美國和臺灣在產業上具有高度互補性，美國擅長創新，擁有逾80%的AI設計優勢，臺灣應該思考美國的需求，發揮自身強項，幫助他們並得到回饋。

楊光磊指出，臺灣過去長期沿用本土化的運營製造模式，然而隨著時代變遷，產業發展亟需世代轉型。臺灣到海外運營最理想模式是發展數位化的「關燈工廠」，在這樣的架構下，高端決策與低端執行的人力可由當地職員負責，而中間管理則透過數位技術的應用，使供應鏈更加智慧化與自動化。若能成功建立此一運營模式，不僅能在海外市場創造優勢，也能將寶貴經驗帶回臺灣，以更少人力創造更大價值。

在培育人才方面，預期工研院也可以扮演相關人才培育的關鍵推手。

光磊 晶圓代工 美國

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