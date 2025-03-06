全球半導體新契機論壇／工研院資深副總暨協理蘇孟宗 根留臺灣布局全球市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
工研院資深副總暨協理蘇孟宗。記者許正宏／攝影
工研院資深副總暨協理蘇孟宗。記者許正宏／攝影

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，美國透過課徵晶片關稅手段，驅使半導體產業赴美建立在地化韌性供應鏈，短期對臺廠雖是挑戰，但長期對臺灣半導體企業的永續經營則是利多；至於關稅議題，有利亦有弊，企業需有布局全球、分散風險的經營管理思維，政府則可在政策上海外協助服務企業、獎勵根留臺灣。

蘇孟宗指出，回顧2003年SARS疫情爆發時，他在臺灣代工產業任職，手機大廠諾基亞就認為半導體廠只在臺灣北、中、南設廠是不夠的，疫情一來全部都被封鎖。當時認為，若能在兩岸及中國大陸不同省份設廠較佳。

然而，2020年新冠疫情蔓延全球，各大洲難逃封鎖命運，大家都學習到不論天災、人禍發生，企業要做到永續經營，產業供應鏈的「韌性」至關重要。這一波建置韌性供應鏈的風潮，對臺灣半導體短期是一項挑戰，但長期來看，有利於企業思考永續經營、建立韌性產業。

對於人才培育的部分，蘇孟宗認為大家短期內只看到製造的韌性，從全球化走向在地供應鏈的韌性，甚至導致人才過度分散，無法達到集中式研發、生產，及團隊之間的配合。不只是資本支出會重複、分散投資，人才也會遭稀釋化。

臺灣擁有半導體最大話語權，臺灣半導體產業應發揮「Global Talent Hub全球人才培育中心」的優勢，吸引很多國際產業人才來臺學習，學成能將臺灣經驗帶回母國，發揮臺灣影響力。

半導體 疫情 關稅

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