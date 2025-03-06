全球半導體新契機論壇／波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷 多元布局靈活應對情勢

波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨資深合夥人徐瑞廷指出，半導體產業是全球協作最緊密的行業之一，目前供應鏈中存在五大潛在風險，企業應採多元布局策略，並投資數位轉型掌握先機，同時要密切關注各國政策，積極調整因應。

徐瑞廷表示，半導體供應鏈高度區域集中性，暴露許多脆弱環節，面臨複雜多變的國際情勢，企業需保持靈活和前瞻性，建構更具韌性、更多元化的全球半導體生態系統。

徐瑞廷表示，新冠肺炎疫情讓各國意識到，供應鏈高度分工的好處是很快、很便宜，但是缺點在於不夠彈性，一旦全球發生斷鏈，將很難被取代。

徐瑞廷點出當前半導體供應鏈五大潛在風險，首先，部分活動的地理區域高度集中，包括自然災害、基礎設施故障、網路攻擊或地緣政治摩擦都可能導致「單點失效，全部失效」，將衝擊到晶圓製造、封裝測試等。

其次，地緣政治摩擦，針對投入資源或技術實施廣泛出口管制，像是美中摩擦就是例子之一；三，國家自給自足政策，假使國家產業政策開始導向尋求大規模進口替代或普遍歧視外國供應商，將導致全球競爭扭曲和產能過剩風險。

四，人才吃緊，目前理工科畢業人才數量雖有成長，但仍不足以滿足產業需求；五，基礎研究經費停滯，政府計畫和資金在基礎研究中扮演關鍵角色，對半導體產業至關重要。