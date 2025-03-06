全球半導體新契機論壇／半導體鏈強化韌性 創造共贏

美中科技戰延燒，美國總統川普啟動關稅戰，台積電更宣布加碼投資美國，臺灣該如何守住半導體產業的護國地位？來自波士頓顧問公司（BCG）、工研院、臺灣科技大學、臺灣大學等產學研界專家建議，應以根留臺灣、布局全球模式，同時打造臺灣成為半導體產業的全球人才培育中心(Global Talent Hub)，強化供應鏈韌性，進而壯大半導體能量。

面對大環境動盪，為協助產業尋求解方，工研院與經濟日報3日聯合舉辦「全球半導體新契機：解析供應鏈共贏策略論壇」，邀請波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨資深合夥人徐瑞廷、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、臺灣科技大學產業創新學院執行長楊光磊、臺灣大學電機工程學系教授吳志毅等專家，從產業學研的角度剖析臺灣的機會。

徐瑞廷表示，企業與政府對於半導體供應鏈決策，將在「效率」與「韌性」之間尋求平衡，這也是我國半導體供應鏈接連選擇去美國、日本、德國設廠的原因之一。

徐瑞廷分析，目前世界各國都在想辦法提高半導體供應鏈韌性，已有一連串政策出台，但並非所有政府的計畫都能成功，部分國家投入巨資，例如印度和馬來西亞仍在推動本地晶圓代工產業，部分歐洲國家則因困難重重，逐步放棄。

徐瑞廷預測，未來十年，半導體製造與封測將更為分散，各國將推動供應鏈的區域多元化，其中，晶圓製造與封測領域，在地理多樣化浪潮下首當其衝，根據波士頓顧問公司（BCG）預測，到2032年，美國在先進製程（10奈米以下）市場占比可能達28%，主因在於美國政府決心大力發展跟業者共同推動，雖然此一估算仍有不確定性，但趨勢已相當明確，未來全球晶圓產能過度集中的狀況將會獲得緩解。企業應提早預測未來趨勢，強化供應鏈韌性。

蘇孟宗指出，將近半個世紀前，工研院率隊前往RCA技轉半導體產業技術，從而開啟臺灣成為矽島之路。對於未來臺灣發展半導體的途徑，蘇孟宗舉出李安導演為例，李安導演作品風格不但保有臺灣價值底蘊，又可融入世界各地文化特色，可說是兼具國際化與在地化。臺灣未來若可扮演半導體界的「李安」，以「根留臺灣、布局全球」模式，發揮最強的半導體技術與供應鏈整合能力，趁勢而為，將臺灣半導體產業鏈模式與其他國家融合，在全球市場中找到適合的營運方式，協助全球半導體企業建立產業化模式，進而打造更強韌的產業體系。

人才培育部分，蘇孟宗說，臺灣要成為半導體產業的全球人才培育中心­­。臺灣擁有半導體最大話語權，可以吸引很多人才來臺學習，學成能將臺灣經驗帶回母國，發揮臺灣影響力。工研院長期以來持續協助一些國家訓練產業人才，發揮全球人才庫的優勢，助攻全球達到雙贏的客製化在地供應鏈。

楊光磊則指出，臺灣半導體教育是世界第一，全世界人才都願意來臺灣學半導體，最好能在臺灣公司實習工作建立產學合作，除了學校外，工研院也可以扮演關鍵角色，一起投入，將臺灣打造為培養半導體最佳場域。

楊光磊進一步說明，臺灣是唯一將半導體視為一級產業並高度重視其發展的國家，這也是臺灣半導體產業保持競爭優勢的關鍵原因。然而，臺灣半導體想要「轉大人」，需要培養很多跨國際跨文化人才，打造友善環境，幫助海外人士來臺灣融入環境，受訓後再回到各國擴散影響力，臺灣半導體產業才能持續成長，穩固其全球領先地位。

吳志毅指出，其實半導體產業鏈十分廣泛，沒有一個國家可以獨佔所有環節，至今為止，美國仍為全球最大半導體國家，占了40%市占率，臺灣第二名20%。若以整個產業鏈估算，美國掌握95%以上的EDA軟體、50%以上的IC設計，臺灣則以製造為核心，日本以設備與材料見長、歐洲在光學技術具有優勢、韓國則以記憶體技術為主。

吳志毅強調，近年少子化導致學生數量下降，年輕世代進入半導體領域意願降低。面對人才挑戰，需制定培養與留才策略，確保半導體優勢得以延續。

（記者余弦妙、尹慧中、李孟珊、李珣瑛）