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陳其宏：化關稅危機為轉機 佳世達營運可望逐季成長

中央社／ 台北6日電

液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天表示，美國總統川普加徵關稅固然是變數，但只要準備好，便有機會化危機為轉機，佳世達今年營運可望逐季成長，且優於去年同期。

佳世達今天舉行法人說明會，陳其宏會前受訪時指出，川普（Donald Trump）上任不久已有很多行動，但符合預期，相對好預測，因為他的談判策略都會事先告知，當然他也會隨時修正，雖然有些加快、有些放緩，但都屬於談判策略的一環。因此，美國加徵關稅看似危機，但大家面對的條件都一樣，先準備好的人就有機會接到訂單，即危機與轉機之間的變化。

佳世達總經理黃漢州解釋，美國占全球液晶顯示器市場4成，佳世達有一半液晶顯示器銷美，目前集中在越南廠生產，且會因應美國需求大幅提高產能。因此，即便中國廠目前生產液晶顯示器占整體營收約6成，但年底可望降至4成。

黃漢州說，越南廠是「中國加1」從中國移出到越南，因越南是美國第3大貿易逆差來源國，若將來美國對越南加徵關稅，只能再找新生產據點，如網通產品在印度生產或找外包廠。

陳其宏指出，川普去年他在競選時就先講要做哪些事，尤其他在總統第1個任期就是說到的事通常都會做到，只是做得程度不見得一模一樣，所以超前部署，按照既定的腳步，基本上不會有太大的問題。

對於今年展望，陳其宏坦言，去年第4季屬當年度最低點，也是過去年3年低點，但今年第1季回春；雖然去年網通產品表現不理想，吃掉獲利，但今年開始回到應有的獲利狀況；整體而言，今年可望較去年樂觀，畢竟今年1至2月營收年增6%，3月目前也優於去年同期，今年第1季明顯較去年同期成長，預期第2、3、4季可望逐季成長，且優於去年同期。

陳其宏強調，佳世達今年最大的成長來自醫療事業，經過多年布局，去年醫療事業營收約263億元，今年會明顯成長，人工智慧物聯網（AIoT）事業群去年遇到一點小小亂流，但營收仍有300多億元，今年也可望明顯成長，資訊產品、顯示器產品也會穩定成長；但去年面臨庫存調整的網通事業、投影機產品今年也可望逐步回升。

他說，全台醫藥通路有300至400家藥局的業者約有3、4家，佳世達集團轉投資丁丁藥局本身財務健全，也會加速趕上。

佳世達統計，去年合併營收新台幣2017億元，其中醫療事業連年增長，醫療營收263億元，占佳世達營收比重已達13%。為強化醫藥零售通路布局，去年增持諾貝兒寶貝股權至40.66%，明基醫院也已在今年1月取得中國證券監督管理委員會境外發行上市備案通知書，完成備案，今年醫療事業加速成長可期。

佳世達說明，持續布局高附加價值新事業，2025年更將加速醫療事業布局。佳世達去年第4季營收541億元為近兩年單季新高，各事業營收表現皆升溫，其中顯示器創近10季新高，高附加價值事業也掃除庫存調整因素，展現連3季成長，毛利率16.3%也連續7季突破16%，創下20年同期新高。

佳世達 營收

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