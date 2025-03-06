遠傳攜手Allot強化網路安全 推「安全即服務」創新模式

遠傳（4904）表示，於2025世界通訊大會（MWC）期間，由遠傳電信網路技術暨營運群執行副總郭峻杰率團參訪全球網路資安領導廠商Allot，交流最新技術與應用發展，並共同探討電信產業在數位轉型與安全防護上的挑戰與發展。

郭峻杰表示，未來遠傳將加速基礎建設部署，深化AI應用，並探索守護網關技術的發展，透過Allot的先進技術進一步提升整體防護效果，打造可信賴的數位服務，引領行動通訊與安全技術的前沿。

遠傳與Allot合作推出「防駭心守護」與「兒少心守護」服務，針對消費者與中小企業提供強化的網路安全防護，抵禦日益嚴峻的數位威脅。

郭峻杰表示，MWC 2025揭示網路安全與技術創新的關鍵轉折點，遠傳攜手Allot，結合在地優勢與國際趨勢，為台灣市場提供全方位的數位安全保護。遠傳將加速基礎建設部署，深化AI應用，並探索守護網關技術的發展，透過Allot的先進技術進一步提升整體防護效果，打造可信賴的數位服務，引領行動通訊與安全技術的前沿。

隨著全球詐騙與駭客攻擊手法日新月異，遠傳表示，與Allot聚焦於網路安全與技術整合的發展趨勢，攜手部署AI驅動的資安防護。今年，Allot於MWC展示多項創新解決方案，包括 OffNetSecure、「防火牆即服務（FWaaS）」與「網路保護即服務（NPaaS）」，皆透過零接觸配置與機器學習技術，提供跨網路的無縫安全保障。

其中，FWaaS可為企業與個人提供可擴展的防火牆保護，無需額外硬體投資即可強化流量安全，而NPaaS則能自動緩解DDoS攻擊，確保網路穩定性，未來更進一步整合開放網關計畫（Open Gateway）的API策略。這些新的解決方案不僅提升用戶信任，更助力遠傳打造「安全即服務（Security-as-a-Service）」的商業模式。

遠傳與Allot合作技術聚焦360度網路安全與即時威脅防護的提升。透過Allot的AI技術強化遠傳「防駭心守護」服務，對於詐騙帳號的即時檢測與阻攔，能保護用戶免受網路詐騙與駭客入侵；遠傳「兒少心守護」則更清晰與細緻地管理流量與可視性，確保青少年的網路安全與健康。此兩項服務皆無需下載安裝應用程式，申辦後即可啟用，毒駭資料庫會自動且即時更新，確保用戶自身與家人的日常網路使用安全無虞。

響應今年MWC「Converge. Connect. Create.」之主題，遠傳表示，與Allot匯聚技術資源，連接全球生態系統，攜手開發API驅動的創新資安服務，並拓展物聯網與智慧生活應用。透過深化AI防護與網路安全技術，遠傳持續引領台灣市場邁向更安全、穩定的數位未來。