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加速台廠衛星、6G發展 中華電信建置毫米波量測實驗室

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年來台灣積極發展自有衛星通訊產業，毫米波技術是為高頻5G/6G及衛星通訊領域發展的關鍵，中華電（2412）宣布，中華電信研究院於桃園建置「縮距場毫米波量測（CATR）測試實驗室」，已通過財團法人全國認證基金會（TAF）三項專業認證，分別為毫米波基地台、毫米波終端設備及衛星地球電台設備，可望成為台灣5G與6G通訊技術發展重要檢測場域，加速產業技術研發與試驗的進程，助力台灣在全球通訊市場中占有關鍵地位。

中華電信指出，毫米波（mmWave）因其超高頻率特性，具有傳輸頻寬大，反應時間快的優點，並易於穿透大氣電離層，特別適用於6G與衛星通信頻率使用。透過本實驗室的縮距場電波反射技術，可提升測試空間效率，執行高精度的毫米波量測，協助降低國內業者的設備開發與測試門檻，有效縮短產品量產時程，加速商業化進程，進一步促進台灣在全球衛星通訊市場的競爭力。

近年台灣積極發展自有衛星通訊產業，毫米波技術是為高頻5G/6G及衛星通訊領域發展的關鍵，中華電信表示，透過縮距場毫米波量測實驗室的先進5G FR2空中無線傳輸（OTA）測試能力，可同時支援低、中、高軌衛星使用Ku-band與Ka-band傳送資料的相關量測技術，無論是5G通訊檢測、O-RAN基地台測試，或是衛星通訊設備的型式認證、入網測試與資安檢測等，該實驗室皆可提供完整的測試支援，滿足業界於研發與營運階段的測試需求，加速產業技術發展與應用落地。

中華電信研究院院長蘇添財表示，中華電信將持續推動毫米波技術的應用，致力於打造地面與衛星通訊無縫融合的通訊服務，推動6G時代的全球連結與技術創新。我們透過建置專業測試場域，加速產業技術研發與試驗的進程，助力台灣在全球通訊市場中占有關鍵地位。

6G 中華電信 毫米波

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