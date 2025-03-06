快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

擴大投資獲美補助？魏哲家霸氣回應：只要求公平 不是因補助才去美國

聯合報／ 記者馬瑞璿簡永祥／台北即時報導
賴清德總統今日下午偕同台積電董事長魏哲家（圖）召開記者會，魏哲家表示台積電不怕競爭，在哪個地方蓋生產線，永遠是最棒的，都不要補助。 記者陳正興／攝影
賴清德總統今日下午偕同台積電董事長魏哲家（圖）召開記者會，魏哲家表示台積電不怕競爭，在哪個地方蓋生產線，永遠是最棒的，都不要補助。 記者陳正興／攝影

台積電擴大美國投資，會不會獲得美國政府承諾、補助？台積電董事長魏哲家今日在總統府記者會中指出，「我坦白跟各位說，我只要求公平。我們要求公平，就這樣子，我們不怕競爭，我們在哪個地方蓋生產線，我們永遠是最棒的，都不要補助，不怕，我們不是因為補助才去的。」

魏哲家指出，台積電會去別的地方蓋生產線，最主要就是因為客戶需求，「台積電能夠成功是因為客戶互相配合，而且我們跟客戶互相努力，台積電有很多技術進步，是跟客戶這樣討論出來的，客戶也信任我們，我們也跟客戶共同努力去發展。」

至於台積電在美國設立研發中心，「台灣研發中心有一萬人，美國那邊要成立一千人團隊。主要目的，是要讓美國生產線繼續前進，而不必每件事情都要回來台灣請示。」

外界也很關心，如果台積電加大赴美投資，會不會使得台灣核心競爭力流失？魏哲家指出，台積電創辦人張忠謀就曾經講過Grand alliance概念，「台積電的技術不是一家做得到，台積電跟供應商、台積電跟客戶、台積電本身，全部聯合起來，所以我們進步得特別快，是我們贏人家的原因。」

此外，在生產流程上，台積電也有自己的獨家進步方式。魏哲家以兩奈米為例，「我跟各位解釋生產流程，兩奈米研發出來的時候，台積電的做法，是把它交到一個Mother Fab，要有大量生產的準備步驟，那會把一個技術優化，但因為量不夠大，所有技術，預計必須經過量的考驗，技術才會完整。張創辦人說過，要有經驗曲線，才有辦法進步。」產品進入到Mother Fab之後，會再把技術優化，優化完之後，才交給生產線，生產線從優化地方拿到技術，還要再改進。

但技術改進過程中，不是只有產品改進，連生產線中的機器，也得要跟著同步優化，魏哲家說，「這不是像買冰箱那樣，一個品牌買到另外一個品牌，插電就好。台積電改機器之後，底下的管路全部都要改，當我們真正開始生產的時候，還在改，改完以後，才有能耐把一個生產線，擴展到兩個生產線，擴展到三個生產線，這裡面包含擴展到美國生產線。」從生產流程的不斷優化，就可以知道台積電本身的核心競爭力，並不會因為擴大美國投資而消失。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

台積電赴美 黨政人士：根留台灣是政府與台積電共識

賴清德宣布台積電擴大在美投資 王鴻薇酸：淚看喪事喜辦

台積電赴美擴產須投審會核准 政院：待廠商申請

台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

相關新聞

擴大投資獲美補助？魏哲家霸氣回應：只要求公平 不是因補助才去美國

台積電擴大美國投資，會不會獲得美國政府承諾、補助？台積電董事長魏哲家今日在總統府記者會中指出，「我坦白跟各位說，我只要求...

美晶片法取消怎辦？經濟部：為業界爭取最佳投資條件

美國總統川普揚言廢除晶片法，半導體業者的補助及抵稅優惠恐怕都飛了。經濟部次長江文若今日表示，晶片補助法最後會怎樣，經濟部...

影／崇越董事長潘重良：美國將成為半導發展體重鎮

台積電大舉加碼投資美國，半導體與光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技也強化為美國客戶服務，董事長潘重良表示，現在很多半導體業...

AI獨角獸Perplexity來台 台灣大獨家電信合作

全球對話式AI搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣市場。台灣大（3045）6日與Perplexity達成獨家合作，成為Perplexity 在台灣的獨家電信合作夥伴，目標加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

仁寶衝刺伺服器布局 攜手卡爾亞尼集團進軍印度市場

仁寶（2324）持續衝刺伺服器布局，6日宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作，進軍印度市場，雙方...

防川普關稅大刀 佳世達規劃東南亞新增生產據點

佳世達（2352）因應美國關稅戰，及川普未來可能新增的關稅，公司預計在原有東南亞生產基地越南之外，再新增一據點，口袋名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。