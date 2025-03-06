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台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

台積電加碼投資美國搶先機 專家：緊張的是南韓

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
左為台積電董事長魏哲家、右為美國總統川普。 歐新社
左為台積電董事長魏哲家、右為美國總統川普。 歐新社

美國總統川普台積電（2330）董事長魏哲家日前於白宮宣布，台積電將對美國加碼投資1000億美元，川普隔日再於國會演說盛讚台積電，引發國際高度關注。儘管國內出現「美積電」、賣祖產等唱衰聲浪，但韓媒卻憂心此舉將擴大台積電與三星、SK海力士的差距。業界專家也指出，台積電擴大投資是基於更大的戰略布局，「那些唱衰看壞台積電的人，大概都不知道三星、Intel現在是哭多大聲。」

包括韓國《每日經濟新聞》、《韓國時報》均提及，台積電的大規模對美投資計畫，可能進一步擴大台積電與韓國半導體業的差距，為三星電子、SK海力士等韓國企業造成龐大壓力。產業研究機構「TrendForce」數據顯示，台積電去年第3季晶圓代工市占率為64.9%，三星電子則為9.3%，兩家代工廠的市占率差距相較第2季的50.8%已擴大至55.6%。

面對台積電的投資計畫，韓國企業也被迫考慮追加對美投資，三星電子先前將美國半導體投資額度由440億美元下調至370億美元，如今有預測稱三星很可能重啟先前宣布的440億美元投資計畫。

「其實第一個完蛋的是南韓還有Intel。」資深財經專家黃世聰也說，很多人擔心台積電遭掏空、先進製程赴美。然而韓媒卻要求三星、海力士跟進投資。他分析，與其說台積電被迫赴美，倒不如說是領先布局；台積電6成客戶在美國，既然美國要去全球化，台積電當然要在美國地盤全力卡位，「台積電越強大，台灣越安全」。

「那些唱衰看壞台積電的人，大概都不知道三星、Intel現在是哭多大聲。」科技專家許美華也分析，台積電開出1000億美元、沒押日期的支票後，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通等美國客戶都紛紛表態支持，等於把美國客戶再綁一次，三星、Intel是要再去哪裡找客戶？

在台美利益方面，前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）日前接受專訪時直言，在半導體產業擴大並加強與美國合作，對台灣是有利的。川普相當明白台灣對美國繁榮的重要性，也強調像台積電的電子供應鏈公司，是這世上無可取代的。

台積電 川普 魏哲家

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