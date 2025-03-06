enterprise SSD 價格漲幅恐被削弱！供應商營收季減0.5%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第四季enterprise SSD訂單由於NVIDIA H系列產品陸續到貨，以及中國大陸大型CSP維持採購動能等因素，需求和前一季持平。合約價則受到消費性產品市場疲軟影響，最終維持與第3季相同水準。據此，2024年第4季原廠enterprise SSD營收為73.4億美元，微幅下滑0.5%。

觀察2025年第1季市況，儘管4TB及8TB的enterprise SSD持續受惠於AI Training需求，但採購量成長仍不敵淡季效應。此外，市場供過於求態勢明顯，且部分供應商積極消化16TB及30TB產品庫存，預計可能導致第1季enterprise SSD合約價格跌幅在18%至23%間，相關營收將因此大幅下滑近30%，這種情況將於2025年下半年後逐漸改善。

分析各供應商enterprise SSD營收表現，市占第一的Samsung雖然訂單成長超乎預期，但因產能調整不及，部分訂單延後出貨，2024年第4季營收季減近10%，為29億美元。

SK Group (含SK hynix及Solidigm)受惠於出貨持續增長，第4季enterprise SSD營收季增11.8%，達23億美元，市占第二名。該公司合併的綜效已開始顯現，Solidigm已量產SK TLC方案PCIe 5.0 SSD，有助於SK Group全力衝刺enterprise SSD市占率。

Micron第4季營收維持與前一季水準，即便30TB產品需求略為放緩，該公司仍不斷擴大server合作客戶數量，營收成長至11.7億美元，市占率16.0%，排名第三。

Kioxia受惠於擴大與北美CSP業者的合作，掌握機會積極擴大enterprise SSD出貨量，2024年第4季營收季增13.8%，達7.24億美元，市占第四。排名第五的Western Digital/SanDisk因大容量產品出貨未有進展，第4季營收僅有2.45億元。