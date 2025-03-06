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台積千億美元投資、晶片法補助恐取消 經部指現在「這件事」最重要

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元，外界關切川普政府取消晶片法補助對台積電影響。經濟部次長江文若6日受訪表示，現在最重要的是要與美國政府溝通，為我產業界爭取最優的投資環境及投資條件。

江文若今日出席「2025大阪世界博覽會TECH WORLD館展前記者會」，會後受訪時作上述表示。她表示，賴總統於2月召開過國安會議，提示未來台美經貿重要政策方向，行政院台美專案小組也盤點與美國合作事項，同時要求駐外單位密切關注川普政府新政策，以及晶片法案的補助政策。

她並強調，現在最重要的是政府要與美國政府溝通，為我產業界爭取最優的投資環境及投資條件。

針對外界關切台積電未來赴美投資，經濟部投審會如何把關？江文若表示，台積電先進製程持續在台擴廠，包括2奈米、1.6奈米，甚至以下製程相關研發，以及在中科、南科投資等，事實上經濟部和產業界討論溝通，共識就是「根留台灣、壯大台灣」。她表示，因為半導體產業發展，提升台灣高科技產業全球競爭力，廠商自主赴海外擴廠，全球布局，也是擴大台灣科技影響力。

台積電 美國

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