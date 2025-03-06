崇越重啟加大在美投資 於亞利桑那州成立小型石英檢驗室

半導體材料供應大廠崇越集團副董事長賴杉桂今日表示，崇越去年營收達570億元，年增15.7%，稅後純益36.6億元，年增近三成，每股純益達19.29元，同創新高。

賴杉桂表示，去年成績亮眼，主要受到AI先進製程應用需求強勁，加上HBM（高頻寬記憶體）及先進封裝高速成長，大幅提升矽晶圓、光阻等相關材料需求。

崇越董事長潘重良補充說，未來崇越成長主要動能是海外半導體和環工業務，隨區域發展持續發展，崇越已加大、加快海外布局，包括在日本、東南亞、美國、南韓等成立辦公據點，近期也繼美國亞利桑那州設立總部，也因應大客戶要求在亞利桑那州設立石英檢測實驗室，避免石英經搬運後，送至美國客戶工廠時，為確保品質，再送回台灣檢測等困擾。

潘重良強調，隨著主要大客戶加大美國投資，崇越原本放慢的供應鏈平台，已重啟加大投資行動。包括在美國德州達拉斯設立營業據點，並增加供應鏈平台成員。

此外，崇越也兼顧擴大東南亞布局。繼新加坡、馬來西亞後，也增設越南胡志明、河內等據點，下一步打算開設泰國辦公室。

崇越集團執行董事李正榮也補充，目前已有許多電子業、製造業陸續將產線移入美國，未來美國將是製造重鎮，也是崇越未來布局及公司成長重點，期待美國崇越今年持續成長。

為強化在地化和就近服務客戶，美國崇越於亞利桑那州成立小型的石英檢驗室，進行爐管石英、石英噴嘴等石英製品的品質檢測，就近進行品質管控與檢修。

潘重良表示，石英檢驗室預計於今年第1季完工，引進崇越石英的原廠設備以進行後續檢測，確保石英品質，避免微粒子引起製程中的不穩定性、提升客戶良率。公司已並安排美國駐點工程師來台，至崇越石英廠進行一個月的完整培訓，以服務海外客戶。