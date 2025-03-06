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Profet AI推為半導體及高科技設計「領域經驗分身」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI新創杰倫智能科技（Profet AI）6日推出全新AI解決方案「領域經驗分身（Domain Twin）」，幫助企業在全球擴張的同時，確保關鍵技術安全、提升營運效率並強化國際競爭力，快速適應新市場環境，加速實現輕資產、高毛利的未來經營策略。

製造業是全球優先發展的關鍵領域，Profet AI協助亞洲超過300家企業從AI議題探索、模型建構到應用落地的過程中，發現AI導入普遍面臨三大挑戰，包括技術外移風險挑戰，企業在全球擴張過程中，要確保關鍵技術不外流；供應鏈重組挑戰，地緣政治變化導致企業需快速適應市場環境，需優化供應鏈；以及營運成本上升，要透過AI提升全球競爭力。

Profet AI推出「領域經驗分身（Domain Twin）」，專注於關鍵人才與AI應用，透過AI賦能80%企業核心員工，使其成為新世代AI工作者。透過AutoML（自動化機器學習）與AILM（AI生命週期管理）平台，將企業內部專家轉化為「AI資料科學家」，加速製造業的AI轉型進程，是專為半導體及高科技製造業設計的領域經驗分身AI解決方案，幫助企業在全球拓展業務的同時，保護關鍵技術，確保營運效率。

Profet AI共同創辦人暨執行長黃建豪指出，全球政經不穩定、家園經濟政策與關稅壁壘等因素，使台灣製造業不得不加速進行跨國布局，將人力、設備與資源外移。其中，老師傅的技術與經驗正是企業最寶貴的競爭力，如何有效升級傳承與擴展應用，成為產業發展關鍵。為確保台灣製造業的長期競爭力，領域經驗分身（Domain Twin）透過AI達到虛擬技術傳承，避免核心技術與知識轉移與外流。此外，AI模型可快速建立企業SOP，提升員工上手速度，協助企業進行預測、模擬與最佳化決策，釋放高階技術人才資源，加速 AI 項目落地，助企業降本增效，真正實現製造業數位轉型與全球競爭力提升。

AI 半導體 製造業

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