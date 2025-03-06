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烏俄停戰、川普撙節影響訂單？神基：只有增加沒有減少

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神基（3005）6日舉行法說會，由於烏俄似乎準備停戰，及川普政府力行樽節政策，法人擔心，此舉會讓各國軍事預算縮減，進一步影響神基強固電腦訂單，對此，神基董事長黃明漢澄清，雖然有些訂單遞延，但「美國警消、國防訂單只有增加沒有減少！」，其次，全世界建立無人機部隊是大趨勢，將產生相當多需求，此與烏俄戰爭無關。

展望後市，黃明漢看好今年強固電腦、縱合機構件業務皆會增長，惟車用業務較保守，預計持平去年。整體來看，神基預估下半年營運優於上半年，全年營收、獲利會優於去年，但因產品組合改變，毛利率可能略微下降。法人預估，神基今年營收將有7-12%增長。

細部來看，神基預計今年強固電腦業績將有6-10%增長。縱合機構件則預計增長8-12%，除了搭上PC產業整體今年成長趨勢外，神基因今年還有遊戲機及沖壓的新訂單。

此外，在美國總統川普施壓下，烏俄似乎準備停戰，加上川普政府力行樽節政策，法人擔心，此舉會讓各國軍事預算縮減，進一步影響神基強固電腦訂單。

對此，黃明漢澄清，第一、全世界建立無人機部隊是大趨勢，將產生相當多需求，此與俄烏戰爭無關。其次，「美國警消、國防訂單只有增加沒有減少！」現在看來因川普政府力行樽節政策，部分訂單有出現遞延，但而沒有減少。

川普 神基 美國

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