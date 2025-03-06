烏俄停戰、川普撙節影響訂單？神基：只有增加沒有減少
神基（3005）6日舉行法說會，由於烏俄似乎準備停戰，及川普政府力行樽節政策，法人擔心，此舉會讓各國軍事預算縮減，進一步影響神基強固電腦訂單，對此，神基董事長黃明漢澄清，雖然有些訂單遞延，但「美國警消、國防訂單只有增加沒有減少！」，其次，全世界建立無人機部隊是大趨勢，將產生相當多需求，此與烏俄戰爭無關。
展望後市，黃明漢看好今年強固電腦、縱合機構件業務皆會增長，惟車用業務較保守，預計持平去年。整體來看，神基預估下半年營運優於上半年，全年營收、獲利會優於去年，但因產品組合改變，毛利率可能略微下降。法人預估，神基今年營收將有7-12%增長。
細部來看，神基預計今年強固電腦業績將有6-10%增長。縱合機構件則預計增長8-12%，除了搭上PC產業整體今年成長趨勢外，神基因今年還有遊戲機及沖壓的新訂單。
此外，在美國總統川普施壓下，烏俄似乎準備停戰，加上川普政府力行樽節政策，法人擔心，此舉會讓各國軍事預算縮減，進一步影響神基強固電腦訂單。
對此，黃明漢澄清，第一、全世界建立無人機部隊是大趨勢，將產生相當多需求，此與俄烏戰爭無關。其次，「美國警消、國防訂單只有增加沒有減少！」現在看來因川普政府力行樽節政策，部分訂單有出現遞延，但而沒有減少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言