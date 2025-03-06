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美晶片法取消怎辦？經濟部：為業界爭取最佳投資條件

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部次長江文若說，川普政策的新動向、晶片補助法的未來，經濟部會密切關注。記者陳儷方／攝影
經濟部次長江文若說，川普政策的新動向、晶片補助法的未來，經濟部會密切關注。記者陳儷方／攝影

美國總統川普揚言廢除晶片法，半導體業者的補助及抵稅優惠恐怕都飛了。經濟部次長江文若今日表示，晶片補助法最後會怎樣，經濟部會密切關注，最重要的是政府必須跟美國政府溝通，不過，他目前還沒有規畫到美國。

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」即將在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，江文若6日出席台灣館開箱記者會，會後受訪時做以上表示。

台積電將增加對美投資1000億美元，引起部分人士擔心台灣的護國神山將遭到美國掏空。江文若表示，台積電一直在台灣擴廠包括先進製程2奈米、1.6奈米，甚至以下製程，都可以看到台積電在南科、中科不斷擴產。

江文若指出，經濟部與產業都有溝通，產業了解政府規劃方向，而政府也了解產業的全球布局，產業與政府都有共識，就是要耕耘台灣、壯大台灣，也是因為有半導體的發展，讓台灣的高科技，在全世界具有競爭力。

至於美國取消晶片補助對台灣的影響？江文若說，川普政策的新動向、晶片補助法的未來，經濟部會密切關注，除此之外，政府最重要的就是必須要跟美國政府溝通，為業界爭取最佳投資環境及投資條件。

台積電 晶片 經濟部 美國

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