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影／崇越董事長潘重良：美國將成為半導發展體重鎮
台積電大舉加碼投資美國，半導體與光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技也強化為美國客戶服務，董事長潘重良表示，現在很多半導體業者將前往美國，未來美國也成半導體發展的重鎮，崇越佈局比別人更快，德州已經在招募新人，包括東南亞在內，都是半導體重要的聚落。
崇越集團副董事長賴杉桂表示，崇越今年邁入35周年，今年積極拓展海外市場，在歐美、東亞、東南亞等地的布局，預期可以帶動今年集團營收成長並續創新高。
崇越科技董事長潘重良說，很多半導體業者會隨著台積電過去美國，崇越兩年前已經在美國亞利桑那設子公司，去年7月在德州達拉斯有一個辦公室，所以接下來的海外佈局會更積極，緊接著會訓練人才，持續熟悉公司文化與服務客戶，還有受地緣政治影響，近幾年許多電子業、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，崇越科技今年上半年會增設泰國為新的服務據點，東南亞也是很重要的聚落。
將到美國的崇越集團執行董事李正榮表示，我們目前鳳凰城約有12個人左右，從業務銷售到供應商裝機等服務都有做，美國總統川普說Stargate是偉大的計畫，目標之一是在美國境內興建資料中心園區等大型AI基礎架構，所以有十個很大的資料中心會設在德州，電子五哥都已經進駐了，我們在那邊也有塊地為供應鏈平台服務，已經設辦公室並招募人才，台灣有員工會過去，也會在當地培養新人，會預作規劃因應美國成為重要的市場。
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