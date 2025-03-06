快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

聽新聞
0:00 / 0:00

影／崇越董事長潘重良：美國將成為半導發展體重鎮

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
崇越科技今年邁入35周年，崇越科技董事長潘重良（中）、崇越集團執董曾海華（左）、崇越集團執董李正榮（右）受訪表示，美國未來會成為半導體發展重鎮。記者潘俊宏／攝影
崇越科技今年邁入35周年，崇越科技董事長潘重良（中）、崇越集團執董曾海華（左）、崇越集團執董李正榮（右）受訪表示，美國未來會成為半導體發展重鎮。記者潘俊宏／攝影

台積電大舉加碼投資美國半導體與光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技也強化為美國客戶服務，董事長潘重良表示，現在很多半導體業者將前往美國，未來美國也成半導體發展的重鎮，崇越佈局比別人更快，德州已經在招募新人，包括東南亞在內，都是半導體重要的聚落。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，崇越今年邁入35周年，今年積極拓展海外市場，在歐美、東亞、東南亞等地的布局，預期可以帶動今年集團營收成長並續創新高。

崇越科技董事長潘重良說，很多半導體業者會隨著台積電過去美國，崇越兩年前已經在美國亞利桑那設子公司，去年7月在德州達拉斯有一個辦公室，所以接下來的海外佈局會更積極，緊接著會訓練人才，持續熟悉公司文化與服務客戶，還有受地緣政治影響，近幾年許多電子業、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，崇越科技今年上半年會增設泰國為新的服務據點，東南亞也是很重要的聚落。

將到美國的崇越集團執行董事李正榮表示，我們目前鳳凰城約有12個人左右，從業務銷售到供應商裝機等服務都有做，美國總統川普說Stargate是偉大的計畫，目標之一是在美國境內興建資料中心園區等大型AI基礎架構，所以有十個很大的資料中心會設在德州，電子五哥都已經進駐了，我們在那邊也有塊地為供應鏈平台服務，已經設辦公室並招募人才，台灣有員工會過去，也會在當地培養新人，會預作規劃因應美國成為重要的市場。

崇越科技今年邁入35周年，崇越集團副董事長賴杉桂（右四）、崇越科技董事長潘重良（左四）、崇越科技執行長吳玉敏（左起）、崇越科技技術長丁彥伶、崇越集團執董曾海華、崇越集團執董李正榮、崇越首席執行長陳德懿、崇越科技發言人黃玉真一起出席記者會，盼今年再創佳績。記者潘俊宏／攝影
崇越科技今年邁入35周年，崇越集團副董事長賴杉桂（右四）、崇越科技董事長潘重良（左四）、崇越科技執行長吳玉敏（左起）、崇越科技技術長丁彥伶、崇越集團執董曾海華、崇越集團執董李正榮、崇越首席執行長陳德懿、崇越科技發言人黃玉真一起出席記者會，盼今年再創佳績。記者潘俊宏／攝影

半導體 東南亞 美國

延伸閱讀

別擔憂矽盾崩毀！專家：台積電在美產線將有所區隔 有望聯美制中

美起訴12名陸籍駭客及公安 陸外交部斥：典型賊喊捉賊

美國經濟不確定性加大 有利中長天期美債ETF表現

變「護美神山」因關稅？蔡正元轟川普說謊：台積電最不怕課稅

相關新聞

影／崇越董事長潘重良：美國將成為半導發展體重鎮

台積電大舉加碼投資美國，半導體與光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技也強化為美國客戶服務，董事長潘重良表示，現在很多半導體業...

美晶片法取消怎辦？經濟部：為業界爭取最佳投資條件

美國總統川普揚言廢除晶片法，半導體業者的補助及抵稅優惠恐怕都飛了。經濟部次長江文若今日表示，晶片補助法最後會怎樣，經濟部...

AI獨角獸Perplexity來台 台灣大獨家電信合作

全球對話式AI搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣市場。台灣大（3045）6日與Perplexity達成獨家合作，成為Perplexity 在台灣的獨家電信合作夥伴，目標加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

仁寶衝刺伺服器布局 攜手卡爾亞尼集團進軍印度市場

仁寶（2324）持續衝刺伺服器布局，6日宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作，進軍印度市場，雙方...

防川普關稅大刀 佳世達規劃東南亞新增生產據點

佳世達（2352）因應美國關稅戰，及川普未來可能新增的關稅，公司預計在原有東南亞生產基地越南之外，再新增一據點，口袋名單...

台積四大廠區買氣飆！高雄楠梓預售屋年賣1,734戶 這三區屋主信心鬆動

據實價登錄資料，國內台積電（2330）四個新投資廠區周邊、近兩年的預售屋交易量，其中2024年預售交易最多的是楠梓區，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。