快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

神基布局歐洲越南製造 擬漲價反映關稅成本

中央社／ 台北6日電
神基董事長黃明漢。中央社
神基董事長黃明漢。中央社

強固型工業電腦廠神基董事長黃明漢表示，因應川普加徵關稅，神基2月已把原本從中國出貨的訂單轉移到台灣生產，並持續布局歐洲製造，機電與能源事業群已在越南擴產，今年資本支出將維持在10至15億元水準。

神基今天召開法人說明會，黃明漢指出，為反映關稅導致成本增加，神基已在進行一些漲價和調價措施，神基Getac品牌近2年成長不錯，受到世界500強企業認可，在市場上做一些合理的價格調整，不會有太大影響。

黃明漢提到，神基強固型電腦產品目前在中國昆山、台灣汐止生產，2月啟用桃園大智廠，足以因應未來需求。機電與能源事業群2月在越南開出新產線，從越南直接出貨給客戶，2年前神基也在泰國購買土地，可以因應未來在中國以外地區的生產需求。

他說，神基去年整體營收上下半年分布為49%比51%，今年上半年占比預估為46%至48%，下半年約52%至54%，對下半年有高度期許，推估今年整體營收將成長7%至12%。

細看各事業群表現，黃明漢認為，包含強固型電腦在內的電子件今年有望成長6%至10%，綜合機構件將成長8%至12%，汽車機構件將與去年持平。

神基2024年受惠於強固型電腦業務成長，營收及獲利雙創歷史新高，合併營收達新台幣356.68億元，年增2.5%，每股盈餘7.26元，年增17.7%，董事會決議配發現金股利每股6元，配息率83%。

營收 神基

延伸閱讀

【重磅快評】川普別得意得太早 美國通膨馬上就要來臨

為何延美加汽車關稅？川普為支持者讓步 皮卡車業者獲喘息

美銀：台灣受川普關稅直接衝擊估不大 要留意這些隱憂

川普確定要加徵關稅！加拿大、墨西哥進口汽車給予1個月關稅寬限期

相關新聞

影／崇越董事長潘重良：美國將成為半導發展體重鎮

台積電大舉加碼投資美國，半導體與光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技也強化為美國客戶服務，董事長潘重良表示，現在很多半導體業...

美晶片法取消怎辦？經濟部：為業界爭取最佳投資條件

美國總統川普揚言廢除晶片法，半導體業者的補助及抵稅優惠恐怕都飛了。經濟部次長江文若今日表示，晶片補助法最後會怎樣，經濟部...

AI獨角獸Perplexity來台 台灣大獨家電信合作

全球對話式AI搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣市場。台灣大（3045）6日與Perplexity達成獨家合作，成為Perplexity 在台灣的獨家電信合作夥伴，目標加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

仁寶衝刺伺服器布局 攜手卡爾亞尼集團進軍印度市場

仁寶（2324）持續衝刺伺服器布局，6日宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作，進軍印度市場，雙方...

防川普關稅大刀 佳世達規劃東南亞新增生產據點

佳世達（2352）因應美國關稅戰，及川普未來可能新增的關稅，公司預計在原有東南亞生產基地越南之外，再新增一據點，口袋名單...

台積四大廠區買氣飆！高雄楠梓預售屋年賣1,734戶 這三區屋主信心鬆動

據實價登錄資料，國內台積電（2330）四個新投資廠區周邊、近兩年的預售屋交易量，其中2024年預售交易最多的是楠梓區，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。