神基布局歐洲越南製造 擬漲價反映關稅成本

強固型工業電腦廠神基董事長黃明漢表示，因應川普加徵關稅，神基2月已把原本從中國出貨的訂單轉移到台灣生產，並持續布局歐洲製造，機電與能源事業群已在越南擴產，今年資本支出將維持在10至15億元水準。

神基今天召開法人說明會，黃明漢指出，為反映關稅導致成本增加，神基已在進行一些漲價和調價措施，神基Getac品牌近2年成長不錯，受到世界500強企業認可，在市場上做一些合理的價格調整，不會有太大影響。

黃明漢提到，神基強固型電腦產品目前在中國昆山、台灣汐止生產，2月啟用桃園大智廠，足以因應未來需求。機電與能源事業群2月在越南開出新產線，從越南直接出貨給客戶，2年前神基也在泰國購買土地，可以因應未來在中國以外地區的生產需求。

他說，神基去年整體營收上下半年分布為49%比51%，今年上半年占比預估為46%至48%，下半年約52%至54%，對下半年有高度期許，推估今年整體營收將成長7%至12%。

細看各事業群表現，黃明漢認為，包含強固型電腦在內的電子件今年有望成長6%至10%，綜合機構件將成長8%至12%，汽車機構件將與去年持平。

神基2024年受惠於強固型電腦業務成長，營收及獲利雙創歷史新高，合併營收達新台幣356.68億元，年增2.5%，每股盈餘7.26元，年增17.7%，董事會決議配發現金股利每股6元，配息率83%。