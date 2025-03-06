AI機器人夯！廣達「小金雞」致力整合3技術打造專用平台
全球興起一陣龐大的AI機器人熱潮，而台鏈代工大廠為儘早掌握商機，也紛紛透過不同角度來切入，其中代工大廠廣達（2382）也透過旗下達明機器人搶進，而作為第一線技術開發主管的視覺應用處處長黃鐘賢6日也現身研華林口物聯網體驗園區，以「AI驅動與數位孿生」為題，講述前線研發人員所洞見的技術發展新趨勢。
隨著AI和機器人技術的迅速發展，智能自主系統已成為推動經濟增長和科技進步的重要驅動力，能自主執行複雜任務，應用於製造業、醫療保健、智慧城市等多個公共場域。研華（2395）6日為協助供應鏈夥伴更加深入地協助了解前線機器人軟硬體的應用，特地舉辦「智能自主系統與機器人應用 夥伴高峰論壇」並邀請達明機器人視覺應用處長黃鐘賢現身開講。
黃鐘賢坦言，數位孿生對產線有很大的幫助，因為AI產線需要很龐大的數據資料來協調各種運用，而數位孿生可以產生龐大的數據，因此這項技術也可以稱之為AI時代的一大技術工程，而除此之外包括視覺技術、AI技術的結合都是這個領域很重要的應用技術。
黃鐘賢分享，達明機器人是從2018年時開始投入技術研發，而當時有幸獲得來自intel以及研華等貴人的相助，他們協助達明機器人從硬體入手，開始衍生、切入各種應用，而這次自己也受邀以「機器人的下一步：AI驅動與數位孿生」為題開講，展望未來，他強調，團隊將持續致力將vision、AI、Digital Twin整合在一起，成為一個平台，以提供客戶更好的使用品質。
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