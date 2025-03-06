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CAPCOM CUP總決賽 微星科技獨家贊助

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星宣布，將在日本東京兩國國技館（Ryogoku Kokugikan）舉行的CAPCOM CUP 11總決賽擔任獨家螢幕贊助。微星／提供
MSI微星宣布，將在日本東京兩國國技館（Ryogoku Kokugikan）舉行的CAPCOM CUP 11總決賽擔任獨家螢幕贊助。微星／提供

全球電競領導品牌MSI微星（2377）宣布，於2025年3月5日至9日在日本東京兩國國技館（Ryogoku Kokugikan）舉行的CAPCOM CUP 11總決賽擔任獨家螢幕贊助，攜手全球頂尖《快打旋風》選手，打造無與倫比的電競視覺體驗。MSI將提供其旗艦電競螢幕MAG 271QRPX QD-OLED，以其革命性的QD-OLED技術、超高刷新率與極致畫質，成為選手與觀眾爭奪世界冠軍的視覺核心。

MAG 271QRPX QD-OLED 領銜登場，作為CAPCOM CUP 11總決賽官方競賽螢幕的MAG 271QRPX QD-OLED，搭載27吋 WQHD（2560 x 1440）解析度、360Hz刷新率與0.03ms反應時間，確保選手在高速對戰中獲得毫秒級的優勢。該螢幕採用量子點OLED（QD-OLED）技術，提供真10位元色彩、100% DCI-P3 色域與 VESA DisplayHDR 400 認證，呈現極致鮮豔與深邃的黑階，完美適配《快打旋風6》的動態畫面需求。此外，MSI OLED CARE 2.0 技術延長螢幕壽命，確保長期穩定性，成為電競選手的信賴之選。

微星科技長期致力於推動電競產業發展，本次與CAPCOM合作，贊助CAPCOM CUP 11總決賽，不僅是對格鬥遊戲社群的強力支持，更是對自身產品技術的極致展現。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「微星科技非常榮幸能成為CAPCOM CUP 11總決賽的官方指定螢幕贊助商。我們相信，透過微星QD-OLED電競螢幕的卓越性能，能為選手們帶來更精彩的競技體驗，也為全球觀眾帶來一場視覺盛宴。」

CAPCOM CUP 11總決賽是《快打旋風6》年度最高賽事，匯聚來自世界各地的頂尖選手，爭奪世界冠軍的榮耀和高額獎金。本次賽事將於日本兩國國技館舉行，吸引全球數百萬玩家線上線下觀賽。

OLED 螢幕 電競

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