AI獨角獸Perplexity來台 台灣大獨家電信合作

全球對話式AI搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣市場。台灣大（3045）6日與Perplexity達成獨家合作，成為Perplexity 在台灣的獨家電信合作夥伴，目標加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大持續積極投入AI研發，賦能百工百業即刻升級、降本增效，同時也加速與國際AI新創結盟，為顧客帶來最新、最優質的解決方案。

林之晨表示，Perplexity是AI獨角獸，近年積極拓展全球市場，繼在韓國與SK電訊、日本與軟銀（SoftBank）、新加坡與新電信（Singtel）合作後，台灣大很榮幸成為Perplexity在台灣的獨家電信合作夥伴，把這個極好用的AI搜尋、研究工具，帶給台灣大的千萬用戶。

林之晨表示，自己愛用Preplexity近兩年，過去經常花費數小時的資料找尋、整理工作，大幅縮減為數分鐘，大大增加自己的工作效率，以及資訊與知識吸收的效率，很期待台灣大用戶，都能享受Preplexity帶來的巨大價值。

Perplexity是世界最有價值的AI獨角獸之一，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳是每日重度使用者，曾公開讚譽Perplexity是他最偏好的聊天機器人。

Perplexity吸引亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯等科技巨擘的投資，根據彭博社報2024年的報導，Perplexity在完成一輪 5 億美元的融資後，估值已提高至 90億美元。

台灣大表示，Perplexity整合聊天機器人與傳統搜尋引擎的優勢，整合OpenAI、Anthropic、xAI 和 Gemini 等供應商的主流 AI 模型，以及 Perplexity自行開發的模型Sonar和R1 1776，使用者僅需自然提問，即能獲得精準答案與豐富資料來源。其跨平台支援，無論Web、iOS、Android皆暢行無阻，為使用者打造最佳化求知體驗，驅動 AI 搜尋的創新浪潮。

在MWC 世界行動通訊大會期間，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔與Perplexity共同創辦人兼執行長 Aravind Srinivas進行深度交流，雙方聚焦於如何透過 AI 搜尋技術提升用戶體驗，攜手進入AI搜尋的超進化時代。

林東閔表示，AI重塑人們與世界互動的方式。台灣大已在營運過程中，從技術、硬體到服務等各方面導入AI，將其融入用戶的日常生活。透過引進多款AI手機，並由全台門市人員擔任科技顧問，提供用戶AI科技諮詢。台灣大推動「AI智慧生活課程」，鼓勵全民學習AI，打造AI 智慧生活圈。此次與 Perplexity合作，傳遞給用戶最頂尖的 AI 搜尋服務，賦能用戶能所不能。

Perplexity共同創辦人兼執行長 Aravind Srinivas表示，「與電信公司建立合作關係，是我們全球策略核心，台灣做為推動全球AI發展巨大引擎，對AI 發展至關重要。我們很榮幸能與長期致力於AI發展的台灣大哥大成為夥伴，攜手將Perplexity Pro推廣給更多人使用，接下來台灣大哥大的用戶將能體驗Perplexity Pro的『智能代理式搜尋』（agentic search），以最高效率且值得信賴的方式即時掌握最新趨勢」。

Perplexity以創新的AI搜尋技術顛覆傳統搜尋模式，運用生成式 AI 即時提供準確的搜尋結果並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，改變使用者的搜尋體驗。

Perplexity 提供免費版與每月 20 美元的 Pro 版本，Pro 版相較免費版具備更多進階功能，包括無限次 Pro 搜尋、文件上傳分析、彈性選擇進階AI模型進行摘要。Pro 搜尋可透過整合最新的大型語言模型（LLMs）多輪互動提供更精準、深入的答案，特別適用於產業趨勢、技術變革、市場動態等高時效性查詢。