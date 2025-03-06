防川普關稅大刀 佳世達規劃東南亞新增生產據點
佳世達（2352）因應美國關稅戰，及川普未來可能新增的關稅，公司預計在原有東南亞生產基地越南之外，再新增一據點，口袋名單包含泰國、馬來西亞、菲律賓等地，但目前還沒定案。
佳世達總經理黃漢州表示，美國關稅政策勢必帶來全球供應鏈的調整，佳世達已積極準備以靈活應對變局，將建立多地生產的韌性供應鏈。
佳世達董事長陳其宏強調，審慎看待川普政策，雖然會增加廠商很多負擔 ，但機會是留給準備好的人，佳世達會超前部署，藉此把影響降到最低 。
黃漢州指出，佳世達現有生產基地包含台灣、中國大陸及越南，現階段公司會研究川普怎麼出手，從對美國貿易逆差、稅務等著手，其中，新增的生產基地包含泰國、馬來西亞、菲律賓都是口袋名單，但尚未定案。
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