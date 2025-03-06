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仁寶衝刺伺服器布局 攜手卡爾亞尼集團進軍印度市場

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

仁寶（2324）持續衝刺伺服器布局，6日宣布與卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門合作，進軍印度市場，雙方簽訂合作意向書（MOU），未來將在印度展開採用本地製造解決方案的伺服器業務，響應印度政府的印度製造（Make in India）政策。

仁寶將提供伺服器相關技術協助，包含監督伺服器的本地生產、組裝、測試活動和最終銷售。

仁寶總經理柏納多羅表示，非常高興能與卡爾亞尼集團展開合作，仁寶積極推進伺服器業務並建立多方夥伴關係，卡爾亞尼集團對於印度市場的豐富經驗，將使雙方合作產生加乘效果，這只是開始，未來雙方將有更多ICT相關產品合作機會，共同創造更大價值。

卡爾亞尼集團旗下巴拉特鍛造Bharat Forge副主席Amit Kalyani認為，和仁寶合作展開伺服器產品的印度製造，將進一步推升印度製造業競爭力，對於雙方未來合作深具信心。

仁寶 伺服器 印度

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