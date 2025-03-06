台積四大廠區買氣飆！高雄楠梓預售屋年賣1,734戶 這三區屋主信心鬆動

據實價登錄資料，國內台積電（2330）四個新投資廠區周邊、近兩年的預售屋交易量，其中2024年預售交易最多的是楠梓區，年售1,734戶，橋頭也賣出981戶，遠勝於其他各廠。不過量增最鮮明的是位於嘉科的朴子市，去年預售屋交易達875筆，比2023年的29筆暴增2917.2%！但太保卻量縮逾5成，新市、橋頭的預售屋交易量，也分別衰退44.9%、22.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年台積宅的房市效應幾乎每發必中，不僅建商積極卡位布局，置產族也亦步亦趨，尤其中南部房價基期低，吸引不少北客南移的資金，讓廠區周邊的預售案交易爆發。

四大設廠區中，高雄廠區所在的楠梓區交易量居冠，張旭嵐指出，主要是部分廠房已完工，人才招聘也已到位，房市量能也獲就業剛需支撐。而台南新市區和高雄橋頭區，在2024年預售量出現年減，主要因為已宣布設廠多年，如今距離投產時間已相當接近，利多效應步入尾聲，加上台積廠區距離兩地的鬧區較遠，因此房價和交易量增幅都出現趨緩的跡象。

台積電最新設廠的嘉義科學園區，周邊主要的兩大行政區太保與朴子，預售屋交易量兩樣情，太保年減53.9%，朴子卻暴增將近30倍；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，嘉科CoWoS先進封測廠周邊的主要推案區域為高鐵特區及縣政特區，其中縣政特區的範圍較廣，發展也較成熟，因此嘉科設廠議題曝光後，縣政特區就成了建商推案布局的重點所在。

由於嘉義縣政特區，地跨太保、朴子兩地，2023年指標交易案為總戶數176戶的「清景麟嘉科」，正巧坐落太保轄區，使太保2023年的預售交易量衝高；但2024年縣政特區浮現的大案「Ai 世界城」，則位處朴子轄區，且該案總戶數超過800戶，使朴子去年爆出巨量，也讓嘉義縣政特區的預售屋交易，呈現太保降、朴子升的情況。