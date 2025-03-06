劉德音重新進入戰場 在Al遍地開花的潮流中扮演重要推手

71歲的前台積電董事長劉德音去年從台積電退休後，一舉一動動見觀瞻。一度消失在公眾目光裡的劉德音，近日突然活躍起來，以實際行動證明他的活力及對產業的影響力，更從台灣跨向國際。

劉德音是在2023年12月19日「預告」要在2024年台積電6月股東會後退休。當時不僅在業界投下震撼彈，更引發「被退休」的諸多揣測，很多分析認為他是為美國廠扛責，但劉德音發表聲明後即赴美歡度耶誕節，從未對外辯解，使得外界對於他的退休留有諸多想像及疑問。

劉德音退休後，去年11月他出席潘文淵獎頒獎典禮並獲頒獎項，致詞時感性地說，他在人生各個階段中都有幸獲得世界級的老闆的指導，要感謝一路上的貴人，更多次感謝台積電創辦人張忠謀的栽培，一度語帶哽咽。

當時劉德音並說，要感謝賢妻，「她是我40多年的伴侶，沒有他的支持，我是不可能在台灣的TSMC裡，努力30年了，還是讓我不能忘記自己的初衷」。

近期，劉德音轉趨活躍。先是在美國母校加州大學柏克萊分校推動成立「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），旨在推動美國先進科技的發展與製造競爭力。這個智庫將聚焦研究全球自由市場分裂、自由經濟退卻，以及國家應有的工業政策，特別是在美國。

劉德音強調，這個智庫將以產業和學術界的角度進行研究，而非政治角度。此外，他表示創業的目的是推動理想，而非賺取更多的金錢。

近日他被美光聘為董事，更引發業界的關注。業界分析，畢竟美光是美國很重要企業，也能幫他成立的智庫加分，在白宮制定半導體產業政策，更符合產業和全球利益。顯示劉德音已重新進入戰場，站在AI的浪頭上，從過去服務輝達雲端AI加速器龍頭，到AI運算核心元件HBM，再到邊緣運算，在新一波Al遍地開花的大潮流中扮演重要推手。

劉德音在去年退休感言提到，「在台積電的時間對我來說，是段極度美好的旅程…接下來我將會花更多時間陪伴家人，並開啟人生的新篇章。」如今他已找到他最愛的從事研究、探索新知和向美國政府獻策，又可享受天倫之樂，可說諸事圓滿。